Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından eş zamanlı yürütülen soruşturmada Yalım, delegelerin "işe alım sözleriyle" ikna edildiğini iddia etti ve Özgür Özel ile aralarında geçen "mavi valiz" mesajlaşmasının detaylarını paylaştı.

"YAKINLARINI İŞE ALDIRMA" VAADİ

Kurultay sürecinde 40’ı aşkın ili gezdiğini ve Özgür Özel’e oy vermeleri için 700 delegeyle görüştüğünü belirten Özkan Yalım, bazı delegelerin çocuklarının belli belediyelerde işe alınması yönünde talepleri olduğunu öne sürdü. Yalım ifadesinde şu iddialarda bulundu: "Bu delegelerin taleplerini CHP milletvekilleri iletti ve bazı delegelerin çocuklarının işe alınması talebi karşılandı. Doğrudan kayıtlara bakılabilir. Bakıldığı takdirde zaten ifadelerimin doğruluğu görülecektir. 115 delegeyi Özgür Özel'e oy vermeleri konusunda ikna ettim. Delegeler, 'Özgür Özel'e oy vereceğim' şeklinde bir kağıt imzaladılar. Ben de topladığım tüm bu kağıtları Selin Sayek Böke'ye teslim ettim. Söylediklerimin doğruluğundan yüzde yüz eminim, baz kayıtlarına bakılabilir."

Özkan Yalım, 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otel odasında basılmıştı

SGK VE BANKA KAYITLARI İNCELENİYOR

Özkan Yalım’ın bu iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) iki ayrı resmi yazı gönderildi. Yazıda, kurultay sürecinde oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının SGK kayıtları ile banka hesap hareketlerinin titizlikle incelenmesi talep edildi.

"MAVİ VALİZ" DE SORULDU

Ek ifadede en dikkat çeken bölümlerden biri de daha önceki ifadelerde de geçen "bavulla 1 milyon TL teslimatı" iddiası oldu. İfadede, 13 Ekim 2023 tarihinde Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında geçtiği öne sürülen mesajlaşma savcılık tarafından Yalım'a soruldu. Söz konusu mesajda Özgür Özel'in, Yalım'a "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada mavi valizin içerisine koyuver." şeklinde mesaj gönderdiği iddia edilmişti. Mesajın doğrudan Özgür Özel tarafından gönderildiğinin net olduğunu belirten Yalım, "Ben zaten Özgür Özel'e 1 milyon TL para verdim ve parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için kullanacağını ifade etti" şeklinde beyanda bulundu.

GÖZLER GELECEK RAPORLARDA

Süreç tüm hızıyla devam ederken, Özkan Yalım'ın avukatı müvekkili hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti. Savcılığın SGK ve MASAK'tan gelecek olan resmi raporların ardından soruşturmaya nasıl bir yön vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com