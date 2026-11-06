EİT Eğitim Enstitüsü 5. Mütevelli Heyeti Toplantısı Tekin'in ev sahipliğinde yapıldı

(ANKARA) - EİT Eğitim Enstitüsü 5. Mütevelli Heyeti Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde yapıldı. Bakan Tekin, "Artık yapının ciddi şekilde kurumsallaştığı ve daha kapsamlı iş birlikleri için zeminin hazır olduğu bir ortama geldik" dedi. Bir sonraki toplantının İran'ın ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Eğitim Enstitüsü 5. Mütevelli Heyeti Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde EİT üyesi ülkelerin eğitim bakanları ve üst düzey temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi olarak yapıldı.

Toplantıda üye ülkeler arasındaki eğitim iş birliğinin geliştirilmesi, Enstitü'nün faaliyetleri, mali ve idari yapısı ile 2027-2029 dönemine ilişkin çalışma programı ele alındı.

Katılımcılara hitap eden Bakan Tekin, EİT Eğitim Enstitüsü'nün çalışmalarının son dönemde ivme kazandığı, son olarak yayınladığı öğretmen yetiştirme süreçleriyle ilgili çalışmanın çok dikkat çekici olduğunu söyledi. Tekin, Enstitü'nün bundan sonra da faydalı çalışmalar yapmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

EİT Eğitim Enstitüsü'ne, 2012'de Ankara'da gerçekleştirilen ilk mütevelli heyet toplantısıyla başlayan bu süreçte Türkiye'nin hem ev sahibi hem de kurucu üye olarak çok ciddi destek verdiğini dile getiren Bakan Tekin, "Ben de şahsen o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak bu süreçler içinde yer alma onurunu yaşadım. 2017 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci toplantıyla tüm bu çalışmalar ivme kazandı. Bugün 5. Mütevelli Heyet Toplantısı ile yepyeni bir aşamaya geçiyoruz. Artık yapının ciddi şekilde kurumsallaştığı ve daha kapsamlı iş birlikleri için zeminin hazır olduğu bir ortama geldik" diye konuştu.

EİT ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 23 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan ve 6 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe giren "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" ile Enstitü'nün diplomatik statüsünün daha güçlü ve daha kalıcı bir hukuki zemine kavuştuğunu kaydeden Tekin, 2024 yılı mayıs ayında Türkiye'deki çalışma ofisinin kullanılmaya başlandığını ve kurumun artık çok daha verimli çalışmalar yürütebileceği bir alanın oluştuğunu bildirdi.

"EĞİTİM BAKANLIKLARI SORUMLULUK ALMALI"

Bakan Tekin, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sosyal medya, yapay zeka, dizi platformları ve benzeri ortamlarla artık insan hakları ihlallerinin çok sıradanlaştığı bir dünyayı yaşayacağız gibi duruyor. Bu nedenle ben katıldığım bütün uluslararası toplantılarda, dünya için büyük bir felakete sebep olabilecek bu süreçte eğitim bakanlıklarının ciddi bir sorumluluğu olduğunu ve bu konuda sorumluluk alması gerektiğini hatırlatıyorum. Katıldığım her toplantıda, hangi ortamda olursam olayım, dünyadaki savaşlarla, insan hakları ihlalleriyle eğitim camiası arasında sürekli ilişki kuruyorum. Çünkü eğer eğitim alanıyla ilgili olan kişiler, ahlaki anlamda, insan hakları anlamında, hukuk zemini anlamında dünyanın geleceğini kurtaracak bir eğitimi verecek olsa bu kadar insan hakları ihlali yapan, bu kadar savaşçı, bu kadar emperyal insanlar yetişmeyecek ve çocuklarımızı, bununla beraber de dünyanın geleceğini hep beraber kurtarmış olacağız."

"EĞİTİMİN ASLİ İŞLEVİ, BARIŞ İÇİNDE YAŞAYACAĞIMIZ BİR DÜNYA İNŞA ETMEK"

Tekin, EİT'in ve üye ülkelerin bundan sonraki başlıklarının içinde eğitimde demokrasinin, insan haklarının, barışın, temel hak ve hürriyetlerin merkeze alındığı çalışmalar bulunmasını, dünyada farkındalık oluşturacak bir adım olarak gördüğünü ve önemsediğini dile getirdi.

Türkiye olarak attıkları adımlarla, PISA ve benzeri ölçme ve değerlendirme mekanizmalarında "çok ciddi" mesafe katettiklerini söyleyen Tekin, "Ama bunu söylediğim başlıklarla zenginleştirerek insanlığa, dünya barışına hizmet edecek bir adım atmayı da arzu ettik. Bu anlamda EİT Eğitim Enstitüsüne, Türkiye'nin birikimini sonuna kadar kullanabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Yapılan şeyleri bunlarla zenginleştirirsek daha sağlıklı ve dünyanın geleceğine daha çok hizmet edecek bir adım atmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda EİT Genel Sekreteri Asad M. Khan, İran Eğitim Bakanı Alireza Kazemi, Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Wajiha Qamar ve gözlemci ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Toplantıya katılan Azerbaycan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı İdris İsayev, Kırgızistan Eğitim Bakan Yardımcısı Nadira Dzhusupbekova, Afganistan Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörü Müftü Muhammed Hassan Haqani ile EİT Eğitim Enstitüsü Başkanı Mehmet Akif Kireçci ve EİT Bilim Vakfı Başkanı Seyed Komail Tayebi de söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

KİREÇCİ, EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından Mütevelli Heyeti 5. Toplantısı'nın gündemindeki konular müzakere edildi ve alınan kararlar üye ülkelerin onayına sunuldu. Merkezi Ankara'da bulunan EİT Eğitim Enstitüsü Başkanlığı'na, Türkiye tarafından yeniden aday gösterilen Mehmet Akif Kireçci 3 yıl için bir kez daha seçildi. Bir sonraki toplantının ise İran'ın ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA