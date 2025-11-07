Haberler

Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! "Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba

Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba Haber Videosunu İzle
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz engelli sürücü Özkan Ş., 3.01 promil alkollü çıktı. Daha önce de 5 kez alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanan ve ehliyetine 2044 yılına kadar el konulan sürücü, aracında alkol almaya devam edip, polislere, "Dur, ben biraz daha içeyim de öyle gidelim" dedi. Polisler ise "Gel, yolda içersin." yanıtını verdi.

  • 16 NK 882 plakalı otomobili kullanan ehliyetsiz sürücü Özkan Ş., 3.01 promil alkollü olarak 6. kez alkollü araç kullanmaktan yakalandı.
  • Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin TL ve alkollü araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ceza kesildi ve ehliyetine 2044 yılına kadar el konuldu.
  • Sürücü, polis tarafından alkol testi sonrası otomobilinde içmeye devam etti ve karakola götürülmeden önce 'biraz daha içeyim' diyerek alkol almaya çalıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, dün akşam Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde uygulama yaptı.

6. KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Ekipler, şüphe üzerine 16 NK 882 plakalı otomobili durdurup, bedensel engelli ehliyetsiz sürücü Özkan Ş.'ye alkol testi yaptı. 3.01 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, daha önce de 5 kez alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. 6'ncı kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin TL, alkollü araç kullanmaktan ise 18 bin 678 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2044 yılına kadar el konuldu.

6. kez alkollü yakalandı, pişkinliği akılalmaz: Biraz daha içeyim de öyle gidelim

BABASINA KÜS OLDUĞUNU SÖYLEYİP, ÇEKİCİYİ ARADI

Alkol testinden sonra otomobilinde içmeye devam eden sürücü, telefonda konuştuğu bir yakınına, "Ya mevzuya zaten kabulüz. Ama üzmesinler bizi" dedi. Polis ekiplerine, "Yine patladık. Ne yapacağız" diyen sürücü, karakola gideceğinin söylenmesi üzerine, "Araba ne olacak?" diye sordu. Kendi tanıdığı çekiciyi aramak isteyen Özkan Ş., "Kim çekecek arabayı. Babam gelmiyor, babamla küsüm ben. Ehliyetli birini çağırayım. Babamı çağırmıyorum, çekici çeksin. Ben birini tercih edebiliyor muyum?" dedi. Tanıdığı çekiciyi arayan Özkan Ş., telefonuna yanıt verilmeyince, "Bunun da kafası güzel herhalde açmıyor" diye konuştu.

6. kez alkollü yakalandı, pişkinliği akılalmaz: Biraz daha içeyim de öyle gidelim

"BU SEFER İÇERİ ATACAK SAVCI"

Özkan Ş., merkeze gideceklerini söyleyen polise, "Hemen gitmeyelim ama. Dur, ben biraz daha içeyim de öyle gidelim. Yine yakalandık. Bu sefer içeri atacak savcı" diye yanıt verip, alkol almaya devam etti. Polisler ise "Gel, yolda içersin" diyerek ikna etmeye çalıştı.

6. kez alkollü yakalandı, pişkinliği akılalmaz: Biraz daha içeyim de öyle gidelim

BABASINI POLİSLER SAKİNLEŞTİRDİ

Polis ekiplerinin haber vermesi sonrası olay yerine gelen babası Cavat Ş., oğluna, "Öldürteceksin, yeter artık. Beni delirtme. Allah'ım ya Rabb'im. Bıktım, bıktım. İnegöl'e rezil oldum, yeter ya" diyerek bağırdı. Cavat Ş., polisler tarafından sakinleştirilirken; engelli sürücü, babasının otomobiline bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yahu , içmene karışan yok da bari trafiğe çıkma...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Gülmekten koptum fıkra gibi vallahi:)))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 360.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok

Generalden bomba Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok
AYM, milyonlarca kadını yakından ilgilendiren soyadı düzenlemesini görüşecek

Milyonları ilgilendiren soyadı düzenlemesi AYM'de!
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Saldırıya uğradığı gece neler yaşandığını ilk kez anlattı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok

Generalden bomba Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok
AYM, milyonlarca kadını yakından ilgilendiren soyadı düzenlemesini görüşecek

Milyonları ilgilendiren soyadı düzenlemesi AYM'de!
Özel harekat baskın yaptı! Mafya elebaşının 13 adamı yakalandı

Özel harekat baskın yaptı! Mafya elebaşının adamları yakalandı
Soylu, Özel'in sözleri üzerinden AK Partililere rest çekti: Demedi demeyin

Polemiğe o da katıldı! Soylu'dan AK Partililere rest: Demedi demeyin
Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi iflas etti! Konkordato sürecinden çıkamadılar
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Miss Universe skandalında yeni gelişme: Nawat Itsaragrisil gözyaşlarıyla özür diledi

Söylediği sözler pahalıya patladı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'ın eski yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.