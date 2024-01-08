İZMİT'te omuz atla tartışmasından kaynaklanan cinayet davası başladı

İZMİT'te omuz atla tartışmasından kaynaklanan, Emrah Akkuş'un (28) tabancayla öldürüldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili ilk duruşmada görüldü. Tutuklu 3 sanıktan Abdullah Ay (30), "Silah patlayınca Emrah'ın da üstünde silah olabileceğini düşünerek 1 el ateş ettim, sonrasında da silahımın şarjörü yere düştü" dedi. Diğer 2 tutuklu sanık ise yere doğru ateş ettiklerini iddia etti.

Olay, 19 Ekim 2022'de İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde gece saatlerinde Emrah Akkuş'un da aralarında bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının işletmecisi Abdullah Ay ve çalışanları da kavgaya dahil oldu. Çevredekilerin araya girmesiyle Emrah Akkuş ve Abdullah Ay, olay büyümeden barıştırıldı. Ertesi gün taraflar arasında iddiaya göre omuz atma nedeniyle yeniden tartışma yaşandı. Abdullah Ay'ın eğlenme mekanının önündeki sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ın tabancalarından çıkan kurşunların isabet ettiği Emrah Akkuş ve Mehmet C. yaralandı. Akkuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayda hafif yaralanan Mehmet C. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

'SİLAHLARI EVDE SAKLAYIP ÜZERLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER'

Olay yerinden kaçan şüpheliler Abdullah Ay'ın kız arkadaşı N.A.'nın evine gitti. Silahları evde saklayıp üzerlerini değiştiren zanlılar, bir süre sonra dışarı çıktıklarında yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, Koç ve Topbaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede; tutuklu sanıklar Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ın, tasarlayarak Emrah Akkuş'u öldürmekten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mehmet C.'nin yaralanması ile ilgili de 'silahla yaralama' suçundan ayrı ayrı 4,5 yıla kadar hapis cezası; rihsatsız silah kullanmak suçundan da 3'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görülen davada sanıklar, taraf avukatları ile sanık ve öldürülen Emrah Akkuş'un yakınları hazır bulundu. Olay ile ilgili dinlenen tutuklu sanık Abdullah Ay, olay tarihinde eğlence mekanında işletmecilik yaptığını belirterek, "Gece yarısı 00.30 civarında kasada durduğum esnada mekanın önünde bir gürültü sesi duydum. Dışarı çıktığımda Emrah Akkuş, yanında ismini hatırlamadığım biri, benim personelim ve yerde yatan biri vardı. Yerde yatanın darbedildiğini gördüm. Ne olduğunu sorarken kim olduğunu bilmediğim biri tarafından darbedildim. Olay bu şekilde başladı" dedi.

'1 EL ATEŞ ETTİM, SİLAHIMIN ŞARJÖRÜ YERE DÜŞTÜ'

Abdullah Ay, "Tramvay yolunda telefonla konuştuğum esnada 2 tane tanımadığım, yaşlarının küçük olduğunu tahmin ettiğim 2 kişiyle omuz çarpışması oldu ama ben telefonla konuştuğum için farkında değildim. Orada bulunan Ömer ile bir diyalog geçti ama diyaloğu hatırlamıyorum. Sonrasında iş yeri önünde otururken 5-6 kişilik bir grubun gelip Ömer'in üstüne yürüdüklerini gördüm ve silahın patladığını duydum. Silah patlayınca Emrah'ın da üstünün dolu olduğunu, silah olabileceğini düşünerek 1 el ateş ettim, sonrasında da silahımın şarjörü yere düştü. Emrah'a karşı ne silah doğrulttum ne de ateş ettim. Hızlı bir olay gerçekleşti. Sonrasında da kaçmak durumunda kaldım" diye konuştu.

'KORKUYLA YAPILMIŞ BİR OLAYDI'

Olay öncesinde arkadaşlarını çağırıp silah verdiği iddiası hakkında da konuşan Ay, "Hiç kimseye silah vermedim. Arkadaşlarımla görüştüm ancak silah vermek gibi bir durum olmadı. Yanımda durmalarını istedim. Olayla ilgili diyalog geçti ama devamıyla ilgili diyalog kurulmadı bunu kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Emrah Akkuş'un vücudunda çok sayıda mermi giriş ve çıkışı olması hakkında da konuşan tutuklu sanık Ay, "Ben ayaklarına doğru ateş ettim. Direkt şarjörüm düştü. Korkuyla yapılmış bir olaydı. Benim şarjörüm düştükten sonra silah atıldı ama 'şu kişi şu kadar attı' diye bir şey söyleyemem. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben kimseye Emrah'a vurması için örgütlemedim, çağırmadım" ifadelerini kullandı.

'KORKUP YERE DOĞRU 5 EL ATEŞ ETTİM'

Tutuklu sanık Çağrı Topbaş da eğlence mekanında çalıştığını belirterek, "Evde uyuduğum sırada Abdullah beni aradı, bana sıkıntı olduğunu söyleyerek 'dükkana bak' dedi. Herhalde sıkıntı olursa diye bana tabancayı vererek gitti. Telefonda bir kişiyle konuştu, yüksek ihtimal karşı tarafla uzlaşma üzerine konuştu" dedi. Olay anını da anlatan sanık Topbaş, "Silah sesini duydum. Korkup belimdeki silahı çıkartıp yere doğru 5 el ateş ettim. Yerde Emrah'ın küfretmesinden dolayı tekme attım. Sonrasında 5 kişi olay yerinden kaçtık" ifadelerini kullandı.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Tutuklu sanıklardan Ömer Koç da olay anını anlatarak, "Mehmet C. ve Emrah, bana saldırdı. Ben de ayaklarına doğru ateş ettim. Atışlarım yere doğru oldu. Amacım öldürmek değildi, öldürme olsaydı başına gidip ateş edebilirdim. Küfürlere sinirlendiğim için ayaklarına tekme attım. Olay sonrası N.A.'nın evine gittik. Abdullah, biri ile konuştuğunu ve maktulün öldüğünü söyledi. Daha sonra eve gittik, polisler gelip bizi aldı" dedi.

Omuz atma tartışmasıyla ilgili de dinlenen sanık Koç, "Omuz atma olayının kavga çıkarmak için kılıf olduğunu düşünüyorum. Biri Abdullah'a omuz atıp yürüdü. Ben şahsa baktığımda 'neden bakıyorsun' dedi, olay çıkmasın diye yola devam ettik" ifadelerini kullandı.

'SİLAH VE KIYAFETLERİNİ BIRAKIP EVDEN ÇIKTILAR'

'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuksuz yargılanan N.A. ise olay günü evde olduğunu ve yaşananlardan haberi olmadığını söyledi. N.A., "Eve geldiklerinde tedirginlerdi. Benden sürekli bez ve su istiyorlardı. Üstlerini kanlı olarak görmedim. Silah ve kıyafetlerini bırakıp evden çıktılar. Ne yapacağımı bilemedim. Olayın ertesi günü polisler ve Abdullah geldi. Silahını istedi. Çekmeceye koyduğum tabancayı verdim, diğerlerini vermek aklıma gelmedi" dedi.

AKKUŞ AİLESİ, SANIKLARIN CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Öldürülen Emrah Akkuş'un ailesi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Akkuş'un ağabeyi, işletmenin sahibi S.A. ile arasında husumet olduğunu, sanıkların S.A.'nın sözüyle hareket ettiklerini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve olayda yaralanan Mehmet C.'nin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.