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Eğitimden Kopan 1 Milyon Çocuk: Yoksulluk Artıyor

Eğitimden Kopan 1 Milyon Çocuk: Yoksulluk Artıyor
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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yoksulluk nedeniyle eğitimini bırakan yaklaşık 1 milyon çocuğun çalışma zorunluluğuna dikkat çekti. İktidarın bütçesinin İmam Hatip Okulları ve MESEM'lere harcandığını vurgulayarak, eğitimdeki gerilemenin ve artan çocuk işçiliğinin altını çizdi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 1 milyon çocuğun yoksulluk sebebiyle eğitimi bıraktığını ve çalışmak zorunda kaldığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Yoksulluk kangreni artık önlenemez boyutlara ulaştı, artan yoksulluk çocuklarımızı eğitimden koparıyor. Neredeyse her gün hayatını kaybeden çocuk işçi haberini alıyoruz. İktidar tüm bütçeyi İmam Hatip Okulları ya da MESEM'ler açmak için harcıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yazılı açıklama yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 örgün öğretim istatistiklerini değerlendirdi. İlgezdi, "Yoksulluk kangreni artık önlenemez boyutlara ulaştı, AKP iktidarı ise bu duruma karşı üç maymunu oynuyor adeta. Günden güne artan yoksulluğun faturasını çocuklarımız eğitimden koparak, işçileşerek ödüyor, bunu Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerinde görüyoruz" dedi.

"Ortaöğretim seviyesinde eğitim gören toplam ortalama 1 milyon öğrencimizin eğitimi terk etmiş durumda"

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2022 - 2023 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim seviyesinde toplam 6 milyon 789 bin 681 öğrenci eğitim görürken, 2023-2024 döneminde 5 milyon 796 bin 881 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen İlgezdi, "Devlet liselerinde öğrenimi gören öğrenci sayısı 4 milyon 208 bin 263'ten, 4 milyon 159 bin 331, açık öğretim liselerinde 2 milyon 9 bin 480'den 1 milyon 75 bin 550'ye düştü. Ortaöğretim seviyesinde eğitim gören toplam ortalama 1 milyon öğrencimizin eğitimi terk etmiş durumda. Eğitimi bırakan öğrencilerime ne olacak peki? İşçileşecek" ifadelerini kullandı.

"Yoksulluk sınırının asgari ücreti geçtiği bir distopyada yaşam mücadelesi veriyoruz"

Eğitimden kopan çocukların işçileştirildiğinin TÜİK'in 2023 yılı çocuk istatistiklerine yansıdığını söyleyen İlgezdi, şunları söyledi:

"15-17 yaş grubundaki çocuklarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 22.1, 2022 yılında bu oran yüzde 18.7'ydi. MESEM eliyle işçileştirilen çocuklar bu sayıya dahil edilmiyor. Yoksulluk sınırının asgari ücreti geçtiği bir distopyada yaşam mücadelesi veriyoruz. Bu karanlığı biliyoruz ki eğitimle, bilimle yırtacak aydınlığa kavuşacağız ama halk zor durumda. Bin bir zorlukla çocuklarının eğitim görmesi için mücadele veriyorken, çaresizlikle çocukların çalışması gerekiyor ve eğitimden kopuyor. Neredeyse her gün hayatını kaybeden çocuk işçi haberini alıyoruz.

"İmam hatip liselerini öğrenci ve veliler tercih etmiyor"

İktidar tüm bütçeyi İmam Hatip Okulları ya da MESEM'ler açmak için harcıyor. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 366 fen lisesi, 95 sosyal bilimler lisesi var ve imam hatip lisesi sayısı ise toplam bin 723. Okullarda eğitim-öğretim kalitesini arttırmak şöyle dursun temizlik dahi yapılmadığı ortadayken AKP iktidarının hız kesmeden yatırım yaptığı ve sayılarını arttırdığı imam hatip liselerini öğrenci ve veliler tercih etmiyor. Tercih edenlerin büyük çoğunluğu kız öğrenciler ve sebebi evlerine yakın tek okul olması. Ülkemizin bir diğer acı gerçeği ise MESEM'ler, yasal zemine oturtularak işçileştirilen öğrencilerimizin sayısı azımsanmayacak boyutta. Yalnızca MESEM'lerdeki meslek öğrencisi sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizdeki çocuk işçi sayısı 518 bin 754. Çocuklarımızın geleceğini çalan ve hatta hayattan koparan bu bozuk sistem AKP'nin eseridir. Mücadelemiz çocuklarımızın nitelikli eğitim alması, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri için."

Kaynak: ANKA / Güncel

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