Eğitimciler, Okullardaki Şiddeti Yurt Genelinde Protesto Etti

(ANKARA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün bir okulda 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından öğretmenler yurt genelinde yaptıkları eylemlerle okullarda şiddetin önüne geçilmesi taleplerini dile getirdi. Sendikaların aldığı iş bırakma kararları nedeniyle birçok okul boş kalırken, veliler de eyleme destek verdi. Yapılan basın açıklamalarında okullarda artan şiddetin "münferit olmadığı" vurgulanarak, önlem alınması talepleri dile getirildi.

Protestoların sürdüğü saatlerde Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na bir 8. sınıf öğrencisi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği haberi yansıdı. Bu saldırıda 1'i öğretmen, 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Çorum ve Kars'ta eğitim sendikalarından ortak eylem

Çorum'da Eğitim Bir-Sen, Eğitim Gücü-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Sen üyeleri Kadeş Barış Meydanı'ndan Hürriyet Meydanı'na yürüdü. Sendikaların ortak basın açıklamasında okullarda şiddetin artmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve eğitimde kalıcı çözümler alınması istendi.

Kars'ta Eğitim Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen tarafından ortak basın açıklaması yapıldı. Sendikalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada okullarda artan şiddetin "münferit olay" olmadığı vurgulanarak, kalıcı güvenlik ve psikososyal destek önlemleri çağrısı yapıldı.

Mardin'de öğretmenler iş bıraktı



Mardin'de Eğitim Sen ve Eğitim-Bir Sen öncülüğünde bazı öğretmenler iş bırakma eylemi yaptı. Sendikaların açıklamalarında eğitim kurumlarının güvenliğini yitirdiği vurgulanarak, kalıcı güvenlik önlemleri ve bilimsel, kamusal eğitim istendi.



Zongudak'ın Alaplı ilçesinde Türk Eğitim-Sen Alaplı Temsilcisi Bünyamin Çakmaklı, Siverek'teki silahlı saldırıyı kınayarak okullarda artan şiddete dikkati çekti. Çakmaklı, eğitim kurumlarının güvenliğini yitirdiğini belirterek, acil ve caydırıcı önlemler alınması çağrısında bulundu.Edirne'de Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyesi eğitimciler iş bırakarak, Saraçlar Caddesi'nde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada okullarda güvenlik zafiyeti olduğu ifade edildi. Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar olayların "inanılır gibi olmadığını" söyledi. Eğitim Sen Edirne Şube Başkanı Ahmet Acet ise okullarda öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanmasının kamusal sorumluluk olduğunu vurgulayarak, güvenliğin tesadüfe bırakılamayacağını ifade etti.Eğitim Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri Bingöl'de farklı noktalarda yaptıkları açıklamalarla Siverek'teki silahlı saldırıyı kınadı. Sendikalar "güvenli okul" taleplerini dile getirdi.Muğla'nın Ortaca ilçesinde de eğitim emekçileri, "Okulda şiddete hayır" diyerek iş bıraktı. Eğitim Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Birleşik Eğitim-Sen'in ortak açıklaması Ortaca Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. "Şiddete hayır" ve "Güvenli okul, güvenli gelecek" sloganları atılan eylemde konuşan Eğitim Sen temsilcisi Meral Metin, okullarda artan şiddetin sistemsel sorunlara işaret ettiğini belirterek, güvenli ve kamusal eğitim çağrısında bulundu.Bilecik'te Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Birleşik Eğitim-Sen üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.Rize'de de Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Sen, Eğitim-Bir-Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri Atatürk Meydanı'nda toplanarak, okullardaki şiddete karşı güvenlik, rehberlik hizmetleri ve fiziki önlemlerin artırılması istendi.Karabük'te de Eğitim-İş ve Eğitim Sen üyesi öğretmenler Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Okullarda güvenliğin artırılması talebiyle sloganlar atan ve dövizler taşıyan eğitimciler, okullarda güvenlik personeli bulundurulmasını talep etti.Ordu'da Eğitim Sen üyeleri, "güvenceli okul" talebiyle 19 Eylül Ortaokulu'ndan Ceren Özdemir Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Eğitim Sen Şube Başkanı Nursen Kaymaz, yaptığı basın açıklamasında, okullarda şiddetin yapısal bir sorun olduğunu ifade ederek, eğitimde şiddetin önlenmesi için kamusal, eşitlikçi ve güvenli bir eğitim sistemi çağrısında bulundu.Artvin'in Hopa ilçesinde Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen basın açıklaması yaptı. Hopa Meydanı'ndaki ortak basın açıklamasına sendika üyelerinin yanı sıra Hopalılar ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Eğitim Sen Hopa Şube Başkanı Zeliha Yıldırım, güvenli ve kamusal eğitim çağrısı yaptı.Artvin'de ise Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen üyeleri Halitpaşa Meydanı'nda toplandı. Eğitimciler, eğitim emekçileri ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması için kamusal ve kalıcı önlemler alınmasını talep etti.Iğdır'da Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zübeyde Hanım Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda, okullarda artan şiddet olaylarına karşı acil ve kapsamlı önlemler alınması istendi. Eğitim Sen ise saldırının sistemsel sorunlara işaret ettiğini belirterek, güvenli ve kamusal eğitim ortamı için yapısal düzenleme çağrısında bulundu.Osmaniye'de de eğitimciler iş bıraktı. Osmaniye'de birçok okul boş kaldı, veliler de protestoya destek verdi.