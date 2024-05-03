Eğitim Sen İzmir Şubesi, Öğretmene Yapılan Şiddeti Kınadı

HABER: FATİH ÖZKILINÇ

(İZMİR)- Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube üyeleri, Karabağlar Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğretmeni Süheyla Gündüz'e bir öğrenci tarafından yapılan sözlü ve fiziksel şiddeti okul önünde açıklamayla kınadı.

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube üyeleri, Karabağlar Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde okulun öğretmeni Süheyla Gündüz'e bir öğrenci tarafından sözlü ve fiziksel şiddet uygulanmasına karşı açıklama yaptı. Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Nafiz Ceylan yaptığı açıklamada, "Eğitimin içeriği şiddetsiz ve karşılıklı saygıya dayanan bir toplum hedefinden oldukça uzaklaşmış her sorunun çözümünün öğretmende arandığı, öğretmenin kendi işi olmayan angaryalarla görevlendirildiği ve ALO 147 gibi ihbar hatları uygulamasının yarattığı tahribat veli, öğrenci ve öğretmen arasındaki dayanışma ve diyaloğun zedelenmesini beraberinde getirmiştir. Böylesi olayların en aza indirgenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin öğretmenin zedelenen itibarını en yeniden teslim etmesi, eğitim emekçisine yaptığı işin önemli uygun yaşam ve çalışma koşulları sağlanması ve şiddetin ve şiddet, dilinin eğitim alanından temizlenmesi lan ciddi bir planlama ile çalışmalar yapması gerekmektedir. Bunlar yapılmayıp halihazırdaki politikalarda ısrar edildikçe eğitim emekçisine yönelen sözlü, psikolojik, fiziksel her türlü şiddetin başlıca sorumluluğu bu politikaları üretenlerde olacaktır" dedi.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLDUĞUMUZUN BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ"

Ceylan şunları söyledi:

"Eğitim emekçilerin görüş ve önerileri alınmadan oluşturulan müfredatlar, eğitim politikaları şiddeti doğurmaya devam edecektir. Eğitim Sen olarak, bizlere dayatılan her türlü haksız ve hukuksuz uygulamanın, kamu, özel ayrımı yapmaksızın eğitim ve bilim emekçilerinin birleşik, örgütlü mücadelesiyle kırılabileceğine inanıyor, haklarımız ve geleceğimiz için bütün eğitim ve bilim emekçilerini birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Buradan bir kez daha Karabağlar Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi üyemiz eğitim emekçisi Süheyla Gündüz'e yönelik saldırıyı kınıyoruz ve bu tür saldırılara karşı tüm eğitim bileşenlerini duyarlı olmaya çağırıyoruz. Okullarımızda yaşanan şiddet olayları, eğitim emekçilerini itibarsızlaştıran söylemin ve politikaların sonucudur. Meslektaşlarımıza yönelen şiddeti kabul etmiyor, Eğitim Sen olarak sürecin takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."