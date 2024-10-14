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Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde işe yeni başlayan 19 yaşındaki temizlik görevlisi, 8 yaşındaki bir kız çocuğunu hem sözlü hem fiziksel taciz etti. Gözaltına alınan sapık daha sonra serbest bırakılınca veliler okulun önünde toplanarak eylem yaptı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda E.Ş. (8) adlı kız çocuğuna 1 hafta önce kurumda işe başlayan temizlik görevlisi D.T.'nin (19) cinsel tacizde bulundu. Velilerin şikayet üzerine gözaltına alınan D.T., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Ekim'de, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu. D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü.

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

ÖNCE GÖZALTI SONRA SERBEST

Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi önceki gün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli D.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

"SENİNLE SEVGİLİ OLACAĞIM"

Olayı öğrenip okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. E.Ş.'nin yakını Yasemin Çetin, "Yaklaşık 1 hafta önce okula bir temizlik işçisi alınıyor. Kızımızın yanına gidip iletişim kurmuş. Kendisi ile arkadaş olmak istediğini söylemiş. 8 yaşındaki kız çocuğuyla arkadaş olmak istemiş. Böyle bir şey istemediğini söylüyor. Derse geçiyor. Ertesi gün sınıfı boşaltıyor kızımız tek kalıyor. Bu görevli tekrar yanına gelip kızımıza 'Seninle sevgili olacağım' diyor. Fiziksel temas içeren bazı hareketlerde bulunuyor. Kızımız öğretmenine durumu anlatınca okul yönetimi ve polis harekete geçiyor. Bu kişi gözaltına alındı. Sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onun yanında çocuğumuzun ailesi yokken ifadesi alınmış. Baskı altında yapılmış. Bunu duyan veliler de okul önünde toplandı. Bu kişinin tutuklanmasını ve yargı sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz" dedi.

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (4)

Emre Yeşilyurt:

Umarım iki tane savcı veya hakimin saldığı sapık tarafından , kendi evladının başına gelmez !

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man over:

Aynı şeyi serbest bırakan hakimin kızına yada bir bakanın kızına yapsa ne olurdu ? Tabiki adli kontrol şartı ile serbest kalmazdı.Türkiye'de adalet sadece adaleti elinde tutanlar için var.

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Necla Dora:

Hasbin ALLAHU VENIMEL VEKIL ESDAGFURULLAH TÖVBE ESDAFURULL EL AZIMM

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Hayri:

Ülkenin bütün kurumları evlere şenlik bu nasıl becerildi özel plan yapılsa bu kadar çürüme gerçekleşemezdi

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