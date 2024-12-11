Eğitim Buluşmaları'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Samsun'da, eğitimcilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı.

Demirli, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitim Buluşmaları" kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Eğitim altyapısının güçlendirilmesi konusunda Türkiye'de son 20 yılda yapılan çalışmalara değinen Demirli, eğitime ayrılan bütçe, derslik sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, dağıtılan ücretsiz kitaplar hakkında bilgi verdi.

Öğretmen niteliğinin artırılması yönünde de çalışmalar yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Cihad Demirli, müfredatla ilgili de bilgi vererek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 26 dersle başladığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe şiarıyla hareket ettiklerini vurgulayan Demirli, şöyle konuştu:

"Sosyolojik, ekonomik, hukuki gelişmeler psikolojik alanda yapılan çalışmalar, teknolojideki gelişmeler bunların hepsi insana bakışı, eğitime bakışı, bireye bakışı, çocuğa bakışı değiştirmiş ve dönüştürmüştür, beklentileri farklılaştırmıştır. Bunlar zaten programların altyapısını oluşturan ana hatlardır. Tüm bunların toplama baktığımızda,dönüşümün yaşanması gereken ve tesirlerinin ne oluğunu tam olarak öngöremediğimiz ama büyük bir dalganın da geldiği yapay zeka başta olmak üzere ya da diğer toplumsal gelişmelerle karşı karşıya kaldığımız bir dönemi yaşıyoruz. Çocuklarımıza yapacağımız yatırımlar, çalışmalar sadece bugüne değil yarına da hizmet etmek durumunda ve onları hazır kılmak durumunda."

Demirli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile 21. yüzyıl becerilerine sahip, ülkesinde ve uluslararası arenada yenilikleri ortaya çıkarabilen, sorgulayabilen eleştirebilen, hakkını hukukunu savunabilen, bunları yaparken de sadece kendi haklarını değil başka bir yerde de bir haksızlık olduğunda bunu savunabilecek hatta teoride kalmayacak bunu eyleme dönüştürebilecek dinamik ve gerçek manada yetkin ve erdemli insanlar yetiştirmeyi arzu ettiklerini sözlerine ekledi.