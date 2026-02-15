Haberler

Ege'nin batısı için kuvvetli yağış, Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin batısında ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış ile fırtına beklendiğini duyurdu. Bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın'da sağanak yağışlar görülecek. Orta Karadeniz'de ise rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Ege'nin batısı için kuvvetli yağış ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde etkisini azaltması beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren tekrar kuvvetleneceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta Karadeniz'de (Bartın-Samsun arası) ise rüzgarın, akşam saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

