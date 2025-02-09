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Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

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Deprem fırtınasının devam ettiği Ege Denizi bir kez daha sallandı. Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Aydın'da da hissedildi. Sarsıntıdan 11 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Bölgede son olarak saat 22.05'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

SARSINTI TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem bu sefer Türkiye'den de hissedildi. İzmir ve Aydın'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

11 DAKİKA SONRA BİR KEZ DAHA SALLANDI

Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Ege Denizi'nde 22.16'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem bir kez daha yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR

Santorini ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanında 1 Şubat'tan bu yana en büyüğü 5.1 olmak üzere 800'den fazla deprem meydana geldi. Sismik aktivitenin volkanik değil, tektonik hareketlerden kaynaklandığı ifade edildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis dün Santorini'ye yaptığı ziyarette acil durum hazırlık tesislerinde incelemelerde bulunurken, adanın güney bölgesinde acil tahliye rotası oluşturulması amacıyla 3 milyon euro tutarında finansman paketi açıklamıştı. Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıRuhi Dağdeviren:

büyük geçmiş olsun inşallah

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

İzmir Türkiye'nin en çürük yapı stokuna sahip bir sehir, bu çürük yapıların bertaraf edilmesi ile ilgili en ufak bir çalışma yok ..

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Duacılar gelmeden herkese geçmiş olsun diyelim

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Haber YorumlarıMüdessir Östüzün:

İzmir Aydın dikkatli olmalı vatandaşlar yüksek yerlere çıkmalı dev ?? dalgalar gelebilir

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Haber YorumlarıBaran Aral:

Kıyametin sonu yaklaşıyor.Cenabet gezmeyin

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Yanardağın kesinlikle patlaması gerekiyor. Dünya gezegenimiz için daha güzel düzen olur. Yanardağın, depremlerin olmaması demek , Dünya'nın sonu demektir....

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