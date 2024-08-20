Üye Girişi
Haberler

Ege'deki Orman Yangınları Sonrası Yeşil Alanlar Griye Döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ekiplerin aralıksız mücadele ettiği orman yangınları sonrası yeşil alanlar yerini gri renge bıraktı. Yangınlar nedeniyle büyüleyici güzelliğe sahip yeşil alanlar, kara ve gri renge dönüştü. İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları kiminin de evi ya da mahsulü yandı. Bazı hayvanların da telef olduğu yangınlarda 142 yapı zarar gördü.

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ekiplerin aralıksız mücadele ettiği orman yangınları sonrası yeşil alanlar yerini gri renge bıraktı.
Ege'nin yeşil dağları ve ovaları, 13 Ağustos'tan itibaren yangınlardan dolayı kara dumanlarla kaplandı. Yangınların ilk anından itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere birçok kurum seferber oldu.
Ekipler yangınları söndürmek, insanları, doğadaki canlıları ve yeşili korumak için alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti. Yangınlar nedeniyle büyüleyici güzelliğe sahip yeşil alanlar, kara ve gri renge dönüştü.
İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları kiminin de evi ya da mahsulü yandı. Bazı hayvanların da telef olduğu yangınlarda 142 yapı zarar gördü.
İzmir

İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınında neredeyse tüm şehir duman altında kaldı. Yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı. Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı. Cansiperane verilen mücadeleden 3 gün sonra yangın kontrol altına alındı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangını ise 5 gün sürdü. Arazinin sarp ve engebeli olması, ekiplerin mücadelesini güçleştirdi. Geniş bir alanda etkili olan yangında kızılçam ormanının yanı sıra zeytin, badem, ceviz ve kiraz gibi meyve bahçeleri de zarar gördü. Kimi vatandaşlar emek verdiği ağaçlarının yanışını gözyaşlarıyla izledi.
Alevlerin ulaştığı Karayakup Mahallesi tamamen yandı. Bölgedeki 1440 vatandaş ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.
"Yeşil yol"
Aydın'dan Muğla'ya gitmek isteyenlerin, yolu uzatmasına rağmen tercih ettikleri eşsiz doğasından dolayı "Yeşil yol" olarak bilinen Bozdoğan-Kavaklıdere kara yolu da alevlerle mücadelenin başka bir adresi oldu.
Bölgede 16 Ağustos'ta başlayan yangın 19 Ağustos'ta büyük oranda kontrol altına alındı. Yangından dolayı bölgede bazı evler yandı, hayvanlar telef oldu. Burada da yeşil renkler yerini griye bıraktı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangında meşelik ve çam ağaçlarının olduğu alanlar yandı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangında ormanlık alanlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytin Manisa İzmir Uşak Ege Çevre Orman Yangınları Doğa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title