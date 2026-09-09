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Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı törenlerle kutlandı

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı törenlerle kutlandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından kutlamalar Menderes Bulvarı'nda devam etti.

Edremit Belediyesi halk oyunları ekibinin sergilediği gösteri ilgiyle izlendi.

Kutlamalar, geçit bölümüyle sona erdi.

Törene, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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