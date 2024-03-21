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Edirne Valiliği, Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu tarafından Filibe'de iftar organizasyonu düzenlendi

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Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Platformunca Bulgaristan'ın Filibe kentinde iftar organizasyonu gerçekleştirildi.

Filibe Bölge Müftülüğü ev sahipliğinde şehirdeki Yeni Mahalle'de bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, Edirne Valisi Yunus Sezer, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, TBMM ve Bulgaristan Parlamentosu milletvekilleri, Filibe Valisi İliya Zümbülev, Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şurası Başkanı Vedat Ahmet ile davetliler katıldı.

Programda konuşan Edirne Valisi Sezer, Edirne'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, "Edirne Balkan Şehirleri İşbirliği Platformunun iftarlarının hepimizin dostluğunu, kardeşliğini, dayanışmasını artırmasını temenni ediyorum." dedi.

"Bugün bizim için büyük bir bayramdır." diyen Filibe Bölge Müftüsü Veli, 1500 kişinin katıldığı iftara destek veren Edirne Valiliğine teşekkür etti.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Eş Başkanı Cevdet Çakırov, "Bu akşam hep beraber mutlu olduk. Bizler bunun için varız. Parti olarak, felsefe olarak ülkemizin gelişmesi için, etraftaki komşu ülkeleri ile, elbette ana vatan Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirelim." diye konuştu.

Filibe Valisi Zümbülev ise "Ramazan ayında biz birlikte olduğumuzu gösteriyoruz. İyi olan her şeyin her zaman üstün olacağını da gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Filibe sakinlerinin her zaman birlik ve beraberlik içinde olacaklarını kaydeden Zümbülev, "Dinimiz, dilimiz, kökenimiz ne olursa olsun biz biriz." dedi.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu iftar organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi.

Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan bir grup, sema gösterisi gerçekleştirdi.

İftara katılanlar coşkuyla "Türkiye" diyerek tezahürat yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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