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Edirne'nin Havsa ilçesi ve Hasköy köyünde kültürel miras, eser kaçakçılığı anlatıldı

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Edirne'nin Havsa ilçesi ve Hasköy köyünde kültürel miras, eser kaçakçılığı anlatıldı
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Edirne'de 9-14 Kasım etkinliklerinde Havsa'daki ortaokul öğrencilerine ve Hasköy köyündeki vatandaşlara kültürel miras ve eser kaçakçılığı anlatıldı. Müze uzmanı Dr. Umut Doğan koruma bilincini anlattı, Hasköy muhtarı Hakan Aslan da kaçak kazılara karşı duyarlılık çağrısı yaptı.

Edirne'de, öğrencilere ve vatandaşlara kültürel mirasın korunması ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün talimatıyla 14 Kasım Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Edirne Müze Müdürlüğünce 9-14 Kasım tarihlerinde farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Havsa ilçesindeki Melahat Kilimci Ortaokulunda öğrencilere, Hasköy köyünde ise vatandaşlara yönelik "Kültür Mirasımız ve Koruma Bilinci" konulu sunum gerçekleştirildi.

Müze Müdürlüğü uzmanı Arkeolog Dr. Umut Doğan, öğrencilere yaptığı sunumda, kültür varlıklarının geçmiş uygarlıkların yaşam biçimleri, gelenekleri ve tarihleri hakkında önemli bilgiler taşıdığını anlattı.

Tarihi eserlerin korunmasının kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Doğan, eserlerin zarar görmesi veya kaçırılmasının tarihsel bilgilerin de kaybolmasına yol açtığını söyledi.

Bergama'dan Almanya'ya götürülen Zeus Sunağı'nı örnek gösteren Doğan, eserin yaklaşık 150 yıl önce parçalar halinde sökülerek gemilerle Almanya'ya taşındığını anlattı.

Doğan, kültür varlıklarının ait oldukları topraklardan uzaklaştırılmasının toplumların kendi tarihleriyle bağını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Köy sakinlerine kaçak kazılara karşı duyarlılık çağrısı

Hasköy köyündeki kahvehanede düzenlenen bilgilendirme toplantısında da Doğan, vatandaşlara kültür varlığı kaçakçılığı, kaçak kazılar ve tarihi eserlerin korunması konusunda bilgi verdi.

Hasköy muhtarı Hakan Aslan da köyün köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve kültür varlıkları bakımından zengin bir bölgede bulunduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda köy çevresinde kaçak kazı yapıldığına ilişkin duyumlar aldığını belirten Aslan, vatandaşların bu tür girişimlere karşı duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya katılan köy sakinlerinden çiftçi Mehmet Çatalkaya da verilen eğitimin kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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