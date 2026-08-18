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Edirne'de Kurumlar Arası İş Birliği ve Kreş Toplantısı

Edirne'de Kurumlar Arası İş Birliği ve Kreş Toplantısı
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Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede kurumlar arası iş birliği ele alınırken, genel merkezden gönderilen giysi kolileri de ekiplere teslim edildi. Ayrıca şehit babası Bülent Çankaya toprağa verildi ve Uzunköprü'de kreş açılışı için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu'nu ziyaret etti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

Ziyarette, Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen giysi kolileri de İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şehit babası toprağa verildi

Şehit Nevzat Çankaya'nın vefat eden babası Bülent Çankaya, Lalapaşa'da toprağa verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1992'de Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevliyken şehit olan Nevzat Çankaya'nın babası Bülent Çankaya, Hacıdanişment köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye İl Müdürü Harun Tohumcu ve müdürlük personeli de katıldı.

Değerlendirme toplantısı yapıldı

Uzunköprü'de açılması planlanan kreş ve gündüz bakımevinin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında kamu kurumlarında açılacak çocuk bakımevleri hakkında yönetmeliğe istinaden Uzunköprü ilçesinde açılması planlanan kreş ve gündüz bakımevinin açılış işlemlerine yönelik toplantı Kaymakam Muammer Köken başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Şube Müdürü Fati Alay, kuruluş müdürleri, kreş ve gündüz bakımevi komisyonu ve paydaş kamu kurum yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA
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