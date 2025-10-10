Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan açılış töreninde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Müziği Orkestrası konser verdi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşma yaptı.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından YÖK 2025 Üstün Başarı Ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Prof. Dr. Eylem Bayır, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile üniversite öğrencilerinden Ayşegül Aydın, Selim Kılınçer ve Emin Alparslan da katıldı.

"Mezunlar Buluşması Karma Sergisi 3" açılacak

Trakya Üniversitesinde, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı mezunlarının eserlerinden oluşan "Mezunlar Buluşması Karma Sergisi 3" açılacak.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünce düzenlenen sergi, 16. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek.

15-24 Ekim tarihleri arasında Balkan Kongre Merkezi Fuaye Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak serginin açılışı, 15 Ekim Çarşamba günü saat 09.30'da yapılacak.

Sergide, mezun sanatçılar Aylin Gürbüz, Barış Göyhan Göy, Dilek Çavdar Çoban, Göknur Yavuzycan, Gürkan Uzunköprü, Tuğba Bayrakdar ve daha birçok ismin çalışmaları yer alacak.

Sergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı adına Doç. Dr. Figen Girgin koordinasyonunda düzenleniyor.

Cumhuriyet Bayramı konseri düzenlenecek

Trakya Üniversitesinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çocuk Senfoni Orkestrası ve Korosu konser verecek.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca düzenlenecek "Cumhuriyet Bayramı Konseri", 28 Ekim Salı günü saat 12.00'de Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konserde, Orkestra Şefi Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Çalışkan yönetimindeki Çocuk Senfoni Orkestrası ile Koro Şefi Doç. Zerrin Tan yönetimindeki çocuk korosu sahne alacak.

"Balkanlarda Türkoloji: Geçmişten Geleceğe" paneli gerçekleştirilecek

Trakya Üniversitesinde, Balkan ülkelerinden akademisyenlerin katılımıyla "Balkanlarda Türkoloji: Geçmişten Geleceğe" paneli düzenlenecek.

Etkinlik, 14 Ekim Salı günü Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saat 14.00-17.30 arasında yapılacak panelde, Balkan coğrafyasındaki Türkoloji çalışmalarının geçmişi, bugünü ve geleceği ele alınacak.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa İsen üstlenecek.

Katılımcılar arasında Prof. Dr. Tuba Durmuş (Türkiye), Prof. Dr. Osman Emin (Kuzey Makedonya), Prof. Dr. Ergin Jable (Kosova), Prof. Dr. Alena Catovic (Bosna-Hersek), Prof. Dr. Mirjana Marinkovic (Sırbistan), Doç. Dr. Neriman Hasan (Romanya), Doç. Dr. Menent Shukrieva (Bulgaristan) ve Dr. Fatos Dibra (Arnavutluk) yer alıyor.

"Edirne Tromboz ve Hemostaz Sempozyumu" düzenlenecek

Trombosis, hemostaz ve damar hastalıkları alanındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı "Edirne Tromboz ve Hemostaz Sempozyumu" 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tromboz, Hemostaz ve Anjiyoloji Derneği tarafından düzenlenen sempozyum, Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ev sahipliğinde yapılacak.

İki gün sürecek etkinlikte, alandaki uzman hekimler tarafından kan pıhtılaşma mekanizmaları, damar sağlığı, tedavi yaklaşımları ve yeni araştırmalar üzerine sunumlar gerçekleştirilecek.