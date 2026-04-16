Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlasa da sağlık ekibinden kritik bir uyarı geldi. Kulüp doktorları, Nijeryalı futbolcunun sahaya çıkmasının Fenerbahçe derbisi öncesinde risk oluşturabileceğini teknik heyete bildirdi.

  • Victor Osimhen, son antrenmanda Galatasaray ile birlikte çalıştı.
  • Kulüp doktorları, Osimhen'in Gençlerbirliği maçında oynamasının riskli olduğunu belirtti.
  • Osimhen'in Gençlerbirliği maçında süre almasının zor olduğu ifade ediliyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool deplasmanında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Osimhen, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ancak Süper Lig’de oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Milliyet’in haberine göre kulüp doktorları, oyuncunun bu maçta görev almasının riskli olduğunu Okan Buruk’a iletti.

OLASI DARBE DERBİYİ TEHLİKEYE SOKABİLİR

Sağlık ekibi, Osimhen’in koluna alacağı olası bir darbenin Fenerbahçe derbisinde forma giymesini riske atabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle oyuncu için özel koruyucu bandaj hazırlanırken, teknik heyetin temkinli bir karar vermesi bekleniyor.

SÜRE ALMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

Yıldız futbolcunun tam anlamıyla hazır hale gelmesi için zamana ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Bu nedenle Ankara kafilesine dahil edilse bile Gençlerbirliği karşılaşmasında süre almasının zor olduğu ifade ediliyor.

OSIMHEN OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan Victor Osimhen’in sahalara dönmek için sabırsızlandığı ve forma giymek istediği öğrenildi. Galatasaray, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile 18 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

Okul katliamıyla ilgili yeni gelişme
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Arda Güler daha ne yapsın? 89. dakikadan sonra faciayı yaşadılar
Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor

Jose Mourinho geri dönüyor
12 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı

12 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Arda Güler daha ne yapsın? 89. dakikadan sonra faciayı yaşadılar
Saldırgan, sınıf arkadaşlarını daha önce tehdit etmiş

Saldırgan, yapacaklarını sınıf arkadaşlarına daha önceden söylemiş
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip

İşte Maraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü