Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlasa da sağlık ekibinden kritik bir uyarı geldi. Kulüp doktorları, Nijeryalı futbolcunun sahaya çıkmasının Fenerbahçe derbisi öncesinde risk oluşturabileceğini teknik heyete bildirdi.
Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool deplasmanında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Osimhen, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ancak Süper Lig’de oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Milliyet’in haberine göre kulüp doktorları, oyuncunun bu maçta görev almasının riskli olduğunu Okan Buruk’a iletti.
OLASI DARBE DERBİYİ TEHLİKEYE SOKABİLİR
Sağlık ekibi, Osimhen’in koluna alacağı olası bir darbenin Fenerbahçe derbisinde forma giymesini riske atabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle oyuncu için özel koruyucu bandaj hazırlanırken, teknik heyetin temkinli bir karar vermesi bekleniyor.
SÜRE ALMASI ZOR GÖRÜNÜYOR
Yıldız futbolcunun tam anlamıyla hazır hale gelmesi için zamana ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Bu nedenle Ankara kafilesine dahil edilse bile Gençlerbirliği karşılaşmasında süre almasının zor olduğu ifade ediliyor.
OSIMHEN OYNAMAK İSTİYOR
Öte yandan Victor Osimhen’in sahalara dönmek için sabırsızlandığı ve forma giymek istediği öğrenildi. Galatasaray, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile 18 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.