KEŞAN, EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Türk Kızılay Ülkemizin her yerinde olduğu gibi şefkat elini, yardımseverliğini dünyadan da ihtiyacı olan hiçbir milletten de esirgemiyor."dedi.

Türk Kızılay Edirne Şubesi'nin olağan kongresine katılan Aksal, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, Kızılay'ın faaliyetleri ile gurur duyduklarını belirtti.

Bugün 150 yılı aşkın süredir milletin hizmetinde olan Kızılay'ın, Edirne'de genel kurulunun gerçekleştirildiğini ifade eden Aksal, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Türk Kızılay'ın tüm dünyaya şefkat ve merhamet elini uzattığını ifade eden Aksal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Elbette dünyada birçok afet ve yardım derneği var fakat hiçbir kurum yok ki kurulduğu ülkenin benliği ve vicdanıyla bu denli bütünleşsin, bu denli birlikte anılsın. Türk Kızılay ülkemizin her yerinde olduğu gibi şefkat elini, yardımseverliğini dünyadan da ihtiyacı olan hiçbir milletten de esirgemiyor. Uluslararası konularda da insanlığın tüm zor zamanlarında Türk milletinin iyiliğinin, yardımseverliğinin, vicdanının, özverisinin bir nişanesi olarak bizleri her daim gururlandırıyor."

-Gaytancıoğlu'ndan tarım politikalarına eleştiri

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçinin her alanda mağdur edildiğini ileri sürdü.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin açıklama yapan Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Diyelim ki bir çiftçimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu var. Borcunu yapılandırdı ve 50 bin lira borcu oldu. Bunun da 20 bin lirasını peşin yatırdı. Kalan 30 bin lirasını da 3 yıla bir miktar faizle birlikte yaydı. Görünüşte bu tabloda bir sıkıntı yok. Ancak işin aslı öyle değil. Kalan 30 bin lira borç için çiftçimize daha önce kefil olanların kefillikleri sürüyor. 4 kefilin üzerindeki 6-7 milyonu bulan mal varlıkları tedbirli durumda. Kefiller bu mallarını kullanamıyor başka bir işin güvence olarak gösteremiyorlar. 30 bin liralık borç için 6-7 milyonluk mala tedbir konulmuş oluyor."

Keşan'da belediye personeli fidan dikti

Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında bin çınar, servi ve ıhlamur fidanı toprakla buluştu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, belediye personelinin çok sayıda fidanı toprakla buluşturduğunu belirtti.

Keşan'da göreve geldikleri günden bu yana 40 bin fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi personel fidanlığımız için fidanlarımızı bugün toprakla buluşturuyoruz. 550 belediye personelimiz olmak üzere toplamda 1000 fidan dikimi yapıyoruz. Keşan'da göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 3 yıl geçti ve biz 40 bine yakın fidan diktik. Bu gün 1000 fidan dikerek bu sayıyı 41 bine ulaştırıyoruz. Keşan'da inşallah 5 yıl sonunda ilçemizde yaşayan herkesin adına bir fidan dikimi gerçekleştirmiş olacağız." dedi.