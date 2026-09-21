Haberler

Edirne'de ziyaret yapıldı, kuvvetli yağış uyarısı yapıldı ve narkotik eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de ziyaret yapıldı, kuvvetli yağış uyarısı yapıldı ve narkotik eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilik, yarın 07.00'den 23 Eylül 23.00'e kadar Edirne, Keşan, Enez ve İpsala'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Emniyetin eğitiminde velilere madde bağımlılığı anlatıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bodur, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, Bodur'u makamında kabul etti.

Ziyarette bir süre görüş alışverişinde bulunuldu.

Yağış uyarısı

Edirne ve ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, yıldırım, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yarın 07.00'de başlaması beklenen yağışın Edirne ile Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde 23 Eylül saat 23.00'e kadar süreceği kaydedildi.

Edirne polisinden velilere eğitim

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce velilere eğitim verildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü Polis Memuru Hakan Yılmaz, Cumhuriyet İlkokulunda velilere yönelik "Madde Bağımlılığı", "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konularında sunum yaptı

Kaynak: AA
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

Düğünde Amedspor-Beşiktaş coşkusu! Maç izlerken halay çektiler

Maç aşkı düğüne engel olmadı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'u karıştıran 'zehirlenme' iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul'u ayağa kaldıran iddia! Polis ekipleri hemen harekete geçti
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
Adriana Lima'ya Isabel Pantoja'yı sordular! Verdiği yanıt şaşırttı

Adriana Lima'ya ünlü şarkıcıyı sordular! Cevabı şaşırttı
12 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulmuştu! Abbas Miran gen tedavisinden sonra yürümeye başladı

Dubai'de o ilacı aldı! Yürüyemeyen Miran artık tek başına yürüyor
Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

MGM tarih verdi! Kışlıkları çıkarma zamanı geldi
Bolu'da baba ile oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı 38 gün sonra yakalandı! Silahı da yanındaydı

38 gündür ormanda saklanıyordu! Gece yarısı silahıyla yakalandı
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun

Vatandaşı bıktırmışlardı! 6 avukatlık ofisine ve 20 şirkete baskın