Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arjantin’de ARA Libertad eğitim gemisinde yapılan röportajın ardından kameranın önünden geçen kadın denizcinin saniyeler sonra görüntüden kaybolması dikkat çekti. İlginç anların kamera açısı ve güvertedeki hareketlilikten kaynaklanan bir optik yanılsama olduğu değerlendiriliyor.
- Arjantin Donanması'na ait ARA Libertad eğitim gemisi, 11 Nisan'da başladığı 161 günlük eğitim seferini tamamlayarak 256 kişilik mürettebatıyla Buenos Aires limanına döndü.
- Arjantin televizyon kanalı TN'nin gemide yaptığı yayında röportaj veren kadın denizci, röportajın ardından kameranın açısı değiştiğinde görüntüde görünmedi.
- Dış basındaki haberlere göre görüntüdeki kaybolma etkisi paranormal bir durum olmayıp kameranın hareketi, görüş açısının değişmesi ve güvertede hareket eden diğer kişilerin denizciyi kısa süreliğine kapatmasıyla açıklanıyor.
Arjantin Donanması'na ait ARA Libertad eğitim gemisinin 54'üncü eğitim seferini tamamlayarak Buenos Aires'e dönüşü sırasında çekilen görüntüler ülkede dikkat çekti. Gemi, 11 Nisan'da başladığı 161 günlük yolculuğun ardından 256 kişilik mürettebatıyla limana döndü.
RÖPORTAJI BİTTİ, KAMERANIN ÖNÜNDEN GEÇTİ
Arjantin televizyon kanalı TN'nin gemide gerçekleştirdiği yayın sırasında muhabir Mario Lobo, kadın denizcilerden biriyle röportaj yaptı. Denizci, aylar süren yolculuğun ardından ailesini görmeyi istediğini anlattı.
Röportajın sona ermesinin ardından kadın denizci muhabirin arkasından geçerek güvertede yürümeye başladı. Kamera da bu sırada gemideki diğer kişilere doğru çevrildi.
SANİYELER SONRA GÖRÜNTÜDE YOK
Asıl dikkat çeken an ise hemen ardından yaşandı. Kameranın açısı değiştiğinde güvertedeki diğer kişiler görüntüde olmasına rağmen birkaç saniye önce yürüyen denizcinin görünmemesi, izleyenlerde "Nereye gitti?" sorusunu doğurdu.
Görüntüler kısa sürede farklı ülkelerde paylaşılırken, bazı kullanıcılar olayı esprili şekilde "Matrix hatası" ve "ışınlanma" ifadeleriyle yorumladı.
GERÇEK BİR KAYBOLMA DEĞİL
Dış basındaki haberlerde olayın paranormal bir durum veya gerçek bir kaybolma vakası olmadığı belirtiliyor. Görüntünün oluşturduğu etkinin, kameranın hareketi, görüş açısının değişmesi ve güvertede hareket eden diğer kişilerin kadını kısa süreliğine kapatmasıyla açıklanabileceği aktarılıyor.