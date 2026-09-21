Haberler

Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu Haber Videosunu İzle
Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin’de ARA Libertad eğitim gemisinde yapılan röportajın ardından kameranın önünden geçen kadın denizcinin saniyeler sonra görüntüden kaybolması dikkat çekti. İlginç anların kamera açısı ve güvertedeki hareketlilikten kaynaklanan bir optik yanılsama olduğu değerlendiriliyor.

  • Arjantin Donanması'na ait ARA Libertad eğitim gemisi, 11 Nisan'da başladığı 161 günlük eğitim seferini tamamlayarak 256 kişilik mürettebatıyla Buenos Aires limanına döndü.
  • Arjantin televizyon kanalı TN'nin gemide yaptığı yayında röportaj veren kadın denizci, röportajın ardından kameranın açısı değiştiğinde görüntüde görünmedi.
  • Dış basındaki haberlere göre görüntüdeki kaybolma etkisi paranormal bir durum olmayıp kameranın hareketi, görüş açısının değişmesi ve güvertede hareket eden diğer kişilerin denizciyi kısa süreliğine kapatmasıyla açıklanıyor.

Arjantin Donanması'na ait ARA Libertad eğitim gemisinin 54'üncü eğitim seferini tamamlayarak Buenos Aires'e dönüşü sırasında çekilen görüntüler ülkede dikkat çekti. Gemi, 11 Nisan'da başladığı 161 günlük yolculuğun ardından 256 kişilik mürettebatıyla limana döndü.

RÖPORTAJI BİTTİ, KAMERANIN ÖNÜNDEN GEÇTİ

Arjantin televizyon kanalı TN'nin gemide gerçekleştirdiği yayın sırasında muhabir Mario Lobo, kadın denizcilerden biriyle röportaj yaptı. Denizci, aylar süren yolculuğun ardından ailesini görmeyi istediğini anlattı.

Röportajın sona ermesinin ardından kadın denizci muhabirin arkasından geçerek güvertede yürümeye başladı. Kamera da bu sırada gemideki diğer kişilere doğru çevrildi.

SANİYELER SONRA GÖRÜNTÜDE YOK

Asıl dikkat çeken an ise hemen ardından yaşandı. Kameranın açısı değiştiğinde güvertedeki diğer kişiler görüntüde olmasına rağmen birkaç saniye önce yürüyen denizcinin görünmemesi, izleyenlerde "Nereye gitti?" sorusunu doğurdu.

Görüntüler kısa sürede farklı ülkelerde paylaşılırken, bazı kullanıcılar olayı esprili şekilde "Matrix hatası" ve "ışınlanma" ifadeleriyle yorumladı.

GERÇEK BİR KAYBOLMA DEĞİL

Dış basındaki haberlerde olayın paranormal bir durum veya gerçek bir kaybolma vakası olmadığı belirtiliyor. Görüntünün oluşturduğu etkinin, kameranın hareketi, görüş açısının değişmesi ve güvertede hareket eden diğer kişilerin kadını kısa süreliğine kapatmasıyla açıklanabileceği aktarılıyor.

Kaynak: Haberler.com
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor

Derbide Arda'yı çıldırtan an! İnsan bunu düşmanına yapmaz
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar

"TSK devreye girerse altından kalkamazlar"
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü

Balon satarak geçimini sağlıyordu! Feci kazada hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

172 İHA ile ülkeyi cehenneme çevirdiler
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
8-0'lık tarihi zafer Avrupa'yı salladı! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor

Manşetler alev alev! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor
Kanada'da Yom Kippur'da sinagog önünde silahlı saldırıda polis ve bir kişi yaralandı

Kanada'da sinagog önünde sıcak saatler: 2 kişi yaralandı
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde