Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı

EDİRNE Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) bünyesinde görev yapan midibüs şoförü F.B., farklı güzergahtan gittiğini iddia eden kadın yolcu ile indirimli biletle binen yüksek lisans öğrencisi Yusuf Çelik (42) ile tartışıp kontak kapattı.

EDİRNE Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) bünyesinde görev yapan midibüs şoförü F.B., farklı güzergahtan gittiğini iddia eden kadın yolcu ile indirimli biletle binen yüksek lisans öğrencisi Yusuf Çelik (42) ile tartışıp kontak kapattı.

Edirne'de belediye denetimindeki toplu taşımayı sağlayan ETUS'te midibüs şoförü F.B., yolcularla ve Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olduğundan indirimli seyahat etmek isteyen Yusuf Çelik ile tartıştı. Midibüsteki tartışma başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, farklı güzergah kullandığı için kadın yolcunun tepki gösterdiği şoför F.B., "Hepiniz patron, hepiniz şoför, hepiniz yönetim kurulum başkanımsınız. Yok oradan gitme, yok öyle yap, git şikayetini et istediğin yere. Hatta beni mahkemeye bile verebilirsin" dediği, yolcunun da "Evet mahkemeye vereceğim" cevabını verdiği görüldü. Şoförün bu sözleri diğer yolcuları da rahatsız edince, şoförle yolcular arasında tartışmalar yaşandı.

Çelik, şoför hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.