Edirne'de Meriç Nehri'nde sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi

Güncelleme:
Edirne'de AFAD koordinasyonunda düzenlenen tatbikata 1200 personel katıldı. Meriç Nehri'nde olası taşkın senaryolarına müdahale yetenekleri test edildi.

EDİRNE'de Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yaklaşık 1200 personelin katılımı ile Meriç Nehri'nde sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi.

AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Meriç Nehri'nde sel ve taşkın müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Edirne ve 9 ilden yaklaşık 1200 personelin katıldığı tatbikatta, Meriç Nehri'nde olası taşkın senaryosuna karşı kurumların müdahale kapasiteleri test edildi. Tatbikata; AFAD başta olmak üzere, polis, belediye, arama ve kurtarma dernekleri destek verdi. Tatbikat kapsamında; Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen bildirimler ve nehirdeki su seviyesinin yükselmesi ile Karaağaç bölgesinde yaşanan taşkına karşı ekipler, harekete geçti. Tatbikat kapsamında Edirne merkez ile birlikte 9 ilçede kriz masaları oluşturuldu.

'DÖRT AYDIR HAZIRLIK YAPILDI'

AFAD Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, tatbikatı yerinde takip etti. Meriç Nehri'nin geçtiği NATO Köprüsü mevkisinde ekiplerle bir araya gelen Ergin ve Subaşı, açıklama yaptı. Ergin, Edirne'de geçmişte daha çok sel ve taşkın olayları yaşandığını hatırlatarak, "Biz de AFAD Başkanlığı olarak hangi ilimizin, hangi tür afetselliği varsa bölge tatbikatlarını tercih ederken bunu önceliklendirerek seçiyoruz. Burada da ilimizin sık sık rastladığı sel ve taşkın olaylarının cereyan ettiği anda, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında kurumlarımız görevlerini ne şekilde icra ediyorlar? Bunu sınamak istedik. Bu anlamda her geçen yıl artan kapasitemizi de bu şekilde Edirne ilimizde test etmiş olacağız. Bildiğiniz üzere afetin anayasası, Türkiye Afet Müdahale Planı'dır. Bu plan da bütün kurumlarımızın yapacakları görevleri harfiyen izah etmektir. Bu izah edilen görevleri, kurumlarımız çalıştılar. Yaklaşık 4 aydır bölge tatbikatına hazırlık yapıldı" dedi.

'AFETLERE MÜDAHALE KAPASİTESİNİ ARTTIRIYORUZ'

Ergin, 2025 yılında toplamda 79 tatbikat yapıldığını belirterek, "Bu yıl da yine aynı şekilde ülkemizin afetselliği göz önüne alınarak deprem, sel, orman yangını, çığ, teleferik, telesiyej kazaları gibi böyle tematik tatbikatları da önceliklendirerek 6 bölgesel, 60 da yerelde, il bazlı tatbikatlar yapacağız. Biz afeti dört seviyede yönetiyoruz. Birinci seviyede il bazlı kapasiteyi kullanıyoruz. İkinci seviyede bölgesel kapasiteyi kullanıyoruz. Üçüncü seviyede ulusal kapasiteyi kullanıyoruz ve dördüncü seviye afet ilan ettiysek de bunu uluslararası bir tatbikatla uygulamaya koyuyoruz ya da afetleri bu şekilde yönetiyoruz. Bu anlamda da biz bölgesel tatbikatları çok önemsiyoruz. Yerinde afetselliğe göre ülkemiz her türlü afete gebe bir coğrafyada bildiğiniz üzere. Biz de buna yönelik hazırlıklarımızı her geçen yıl AFAD Başkanlığı adına hem teknik donanımla hem insan kaynağıyla hem operasyonel gücümüzle hem müdahale kapasitesiyle ve aynı şekilde de barınma ve iyileştirme kapasitelerimizi en üst seviyeye yükselterek AFAD'ın, afetlere müdahaledeki kapasitesini her geçen yıl arttırarak devam ediyoruz ki insan odaklı iş yaptığımız için insan hayatına mal olacak afetlerde insan can kaybını ve mal ve aynı şekilde endüstriyel sanayi tesislerimizdeki kayıpları da en aza indirmek adına da genel çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'AMACIMIZ, ANINDA MÜDAHALE YETENEĞİNİ GELİŞTİRMEK'

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı da tatbikat kapsamında komşu illerden de destek alındığını kaydederek, "Bu tatbikatı planlarken olayın seviyesi yüksek düzeyde olduğu için riskin yüksekliği nedeniyle sadece Edirne grubundaki arama kurtarma ya da müdahale ekiplerinin yetersiz olacağı varsayılarak komşu illerimizden de destek grupları istedik. Şu anda 9 ilimizden de buraya araç ve gerekli personelle gelmiş olan müdahale ekiplerimiz söz konusudur. Şu anda tatbikatımızda Edirne il ve ilçelerinin 996 personel, 146 araç, 15 bot, 5 dron, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, Kızılay ikram aracı, bir mobil baz istasyonuyla faaliyetler icra edilmektedir. 9 ilden ise 43 araç ve 194 personel yani toplam 1200 kişiyle personelimiz burada tatbikata fiilen katılmaktadır. Bu tatbikattaki amacımız; ülkemizde biliyorsunuz afet olmaması en büyük temennimiz. Ama şu da bir gerçek ki bulunduğumuz coğrafya ve stratejik konumuz yangın, deprem, taşkın, sel suları riskleri her zaman barındırmaktadır. Devlet olarak görevimiz bunların olası risklerini, zararlarını hesaplayıp önceden kurumların kapasitesini geliştirerek anında ivedilikle, zamanında müdahale edebilme yeteneklerini geliştirmektir" dedi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEyyup Sabri Balcı:

1200 kişi falan derken hani böyle eski zamanlardaki gibi insan odaklı, komşu yardımlaşması gibi bir şey yapılıyor mu? Yoksa saf teknokrasi ve rapor doldurma mı? Neyse, modern çağda da geleneksel dayanışma anlayışı hala en önemli şeydir ama görüyüm ki insanlar bunu unutmuş gibi davranıyor.

Haber YorumlarıCansu Yıldırım:

Tatbikat güzel şey ama keşke bu işlerde Meriç Nehri'ndeki balıkları ve su hayvanlarını da daha çok düşünsek? Çünkü sel olayları onları da ciddi şekilde etkiliyordur. Yine de ekiplerin bu kadar profesyonel çalışması umut verici, umarım hiçbir gerçek felaket yaşanmaz.

Haber YorumlarıEmine Demir:

Afet yönetiminde böyle tatbikatlar yapılması çok gerekli bir iştir. Atatürk'ün modern devlet anlayışında da planlı çalışma vardır ve AFAD'ın bu kapsamlı hazırlıkları da bu düşüncenin devamıdır doğrusu. Edirne'de tarihten beri sel sorunları var ama böyle sistemli bir yaklaşımla insanlarımızın can güvenliği sağlanır. 4 ay hazırlık yapılması da bu ciddiyeti gösteriyor. Emeği geçenlere saygı duyarız.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

