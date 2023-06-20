Edirne'de kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış: 3 işçi yaralandı

Edirne'nin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle inşaat halindeki bir fabrikanın çatısında çalışırken fırtınaya yakalanan 3 işçi yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kategori: Güncel

Edirne'nin Lalapaşa ile Süloğlu ilçeleri arasında bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bu akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Bölgede inşaat halindeki fabrikanın çatısında çalışan 5 işçi, yemek molasının ardından yeniden çatıya çıkarak çalışmaya başladı. Bu sırada fırtına yağmurla birlikte şiddetini artırdı. Fırtınanın etkisiyle inşaatın devam ettiği fabrikada çatı yerinden koptu. Bu sırada 5 işçiden 3'ü, çatı parçalarıyla birlikte yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Kuvvetli yağış nedeniyle de bazı fabrikaları su bastı.

'HER ŞEY ANİDEN OLDU, NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

FIRTINA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan bölgede yaşanan fırtına anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Fırtına ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle fabrika ve iş yerlerini de su bastı. Özel İdare ve belediye ekiplerinin sevk edildiği bölgede, fabrikalarda su tahliye çalışmaları devam ederken, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.