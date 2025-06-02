Edirne'de Kurban Bayramı Öncesi Zabıta Denetimleri Artırıldı

Edirne'de Kurban Bayramı Öncesi Zabıta Denetimleri Artırıldı
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Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde denetim yaptı. Yerel ve zincir marketlerde, pastaneler ve fırınlarda hijyen ve ürün kontrolü gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kent genelinde denetimlerini artırdı.

Zabıta müdürlüğüne bağlı iş yeri denetim ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla yerel ve zincir marketler, pastaneler ve fırınlar başta olmak üzere birçok iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürün gramajları, hijyen koşulları ve son kullanma tarihleri incelendi.

Halk sağlığının korunmasını hedefleyen ekipler eksiklik tespit edilen işletmeleri uyararak gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Bayram süresince denetimlerin süreceği vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğüne bildirmeleri belirtildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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