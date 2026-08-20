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Geleceği tartışılan Singo kararını verdi

Geleceği tartışılan Singo kararını verdi
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Başta Newcastle United olmak üzere bazı kulüplerin radarında bulunan Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili kararı belli oldu.

Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun takımdaki geleceği netleşti. Avrupa ekiplerinin radarına giren 25 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili son kararını verdi. 

NEWCASTLE UNITED'IN RADARINDA

Başta İngiltere Premier Lig temsilcisi Newcastle United olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çeken başarılı sağ bek için 40 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öne sürüldü. 

"BİR SEZON DAHA KALMAK İSTİYORUM''

Ancak Singo, kariyerine bir süre daha sarı-kırmızılı formada devam etmek istediğini belirtti. Sarı-kırmızılı ekibin yönetimi ve teknik heyetiyle görüşen Fildişili yıldız, en az bir sezon daha Galatasaray bünyesinde kalmayı hedeflediğini bildirdi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sözleşmesinde 55 milyon Euro tutarında serbest kalma maddesi bulunan Singo, Galatasaray formasıyla şu ana kadar çıktığı 29 resmi mücadelede 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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