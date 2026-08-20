Salah hayranı Kearney, önce Mısırlı yıldızla buluştu ardından taraftarları coşturdu

Muhammed Salah ile Liverpool sevgisiyle tanınan ve dün Trabzon'a getirildikten sonra Mısırlı oyuncuyla antrenmanda buluşturulan minik taraftar Isaac Kearney de karşılaşmayı izledi.

TRABZONSPOR TARAFTARINA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromlu olan ve Muhammed Salah’a olan sevgisiyle daha önce futbol dünyasının dikkatini çeken Isaac Kearney, maç öncesi taraftarları selamladıktan sonra 'üçlü' çektirdi.