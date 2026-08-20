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Salah hayranı Kearney, önce Mısırlı yıldızla buluştu ardından taraftarları coşturdu

Salah hayranı Kearney, önce Mısırlı yıldızla buluştu ardından taraftarları coşturdu
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Muhammed Salah sevgisiyle tanınan minik taraftar Isaac Kearney, Trabzon'a getirilerek Ferencvaros karşılaşmasının seremonisine Salah ile çıktı. Minik Liverpoollu ayrıca maç öncesi bordo-mavili taraftarları selamladıktan sonra 'üçlü' çektirdi.

Muhammed Salah ile Liverpool sevgisiyle tanınan ve dün Trabzon'a getirildikten sonra Mısırlı oyuncuyla antrenmanda buluşturulan minik taraftar Isaac Kearney de karşılaşmayı izledi.

TRABZONSPOR TARAFTARINA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromlu olan ve Muhammed Salah’a olan sevgisiyle daha önce futbol dünyasının dikkatini çeken Isaac Kearney, maç öncesi taraftarları selamladıktan sonra 'üçlü' çektirdi.

SEREMONİYE SALAH İLE ÇIKTI

Minik Liverpoollu Isaac Kearney, Mohamed Salah ile birlikte seremoniye çıktı. Minik taraftar, Salahla seremoniye çıkarken daha sonra tribünden de karşılaşmayı takip etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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