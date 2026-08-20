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Yanlış duymadınız! Gençlerbirliği'nden İngiliz devine transfer oluyor

Yanlış duymadınız! Gençlerbirliği'nden İngiliz devine transfer oluyor
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Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Ousmane Diabate, Premier Lig devi Newcastle United'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Ousmane Diabate, İngiltere Premier Lig devlerinden Newcastle United’a transfer olmaya hazırlanıyor.

NEWCASTLE UNITED İLE EL SIKIŞTI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; İngiliz temsilcisi, genç yeteneğin transferi konusunda Gençlerbirliği ile el sıkıştı. Avrupa'dan 3 farklı kulübün daha radarında olan Gineli futbolcunun, Newcastle United'ın sunduğu projeyi daha cazip bularak tercihini İngiliz ekibinden yana kullandığı belirtildi.

BAŞKENT EKİBİNDE KİRALIK KALACAK

Yapılan anlaşmaya göre Newcastle United, 18 yaşındaki oyuncunun bonservisini kadrosuna katacak ancak Diabate'nin düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürebilmesi adına oyuncuyu kiralık olarak Gençlerbirliği'nde bırakacak. Böylece yetenekli orta saha, önümüzdeki dönemde kırmızı-siyahlı formayla mücadele etmeye devam ederken aynı zamanda Newcastle United oyuncusu unvanını taşıyacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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