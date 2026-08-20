Aleksey Batrakov resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Rus yıldız Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaştı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, Rusya Premier Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Aleksey Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızı kulüp Rus oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

29 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova'ya 29 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Rus futbolcunun ise Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

TARİHE GEÇEN TRANSFER

Sarı-kırmızılılara imza atan Batrakov, bu imzayla birlikte Galatasaray tarihinin ilk Rus futbolcusu unvanını elde etti.