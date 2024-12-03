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Edirne'de Huzurevi Sakinlerine Geriatri Hizmeti Sunuluyor

Edirne'de Huzurevi Sakinlerine Geriatri Hizmeti Sunuluyor
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Edirne'de huzurevi sakinlerine sunulan geriatri hizmeti ile yaşlıların ilaç kullanımı kontrol altına alınıyor. Sağlık ekipleri, sakinlerin muayene ve tedavi süreçlerini yönetirken gereksiz ilaç kullanımını önlemeyi hedefliyor.

Edirne'de huzurevi sakinlerine verilen geriatri (yaşlılık hekimliği) hizmetiyle yanlış ve fazla ilaç kullanımının önüne geçiliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde huzurevi sakinlerine yönelik geriatri hizmeti veriliyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Kübra Altunkalem Seydi ve hemşireler, huzurevinde kalan yaşlıları muayene edip tetkiklerini değerlendiriyor ve kullandığı ilaçları gözden geçiriyor.

Huzurevinde kalan 110 yaşlının kronik hastalıklarını ve mevcut tedavilerini gözden geçiren ekip, huzurevi sakinlerinin uygunsuz ilaçlar kullanmasını engelliyor.

"Yaşlıların kolaylıkla hizmete ulaşması hedefleniyor"

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi koordinesinde sağlık ekiplerinin huzurevinde hizmet verdiğini söyledi.

Özelleştirilmiş birtakım ölçekleri uygulayarak yaşlıların muayenelerini ve klinik değerlendirmelerini gerçekleştiren, hastaların bilişsel durumlarını değerlendiren ekibin huzurevi sakinlerinin kullandığı ilaçları da gözden geçirdiğini belirten Yıldırım, "Yıllardır ilaç kullanan yaşlılarımızda bazı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Doktor arkadaşlarımız bir ekip halinde bunları değerlendiriyor. Tetkik gerekiyorsa tetkik, birtakım görüntüleme yapılması gerekiyorsa görüntüleme, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanemizden gerekli randevular alınarak yapılıyor. Yaşlıların kolaylıkla hizmete ulaşması hedefleniyor. Özellikle kronik hastalıkların takibi açısından da değerli bir çalışma yapılıyor." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yaşlıların artan rahatsızlıklarıyla birlikte daha fazla ilaç kullanmaya yönelik taleplerinin olabildiğini ifade eden Tohumcu, "Huzurevinde verilen bu hizmetle yaşlıların fazla ilaç kullanmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Böylece gereksiz ilaçları kullanmamaları sağlanıyor. Bu da yaşlının daha az ilaç kullanarak daha fazla sağlıklı olmasını sağlıyor." dedi.

"Çoklu ilaç kullanımı önemli geriatrik sendrom"

Geriatri uzmanı Dr. Seydi ise huzurevi sakinlerinin kronik hastalıkları ve çoklu ilaç kullanımının olduğunu anlattı.

Huzurevi sakinlerini tek tek değerlendirdiklerini belirten Seydi, şunları kaydetti:

"Biz hastalıkların takibine hız kazandırmak hem de kolaylaştırmak adına buradayız. Ayrıntılı ve bütüncül bir yaklaşımla hastaların klinik ve ilaç değerlendirmelerini gerçekleştiriyoruz. Huzurevi sakinlerinin bir kısmı takipli hasta, bir kısmının ise uzun zamandır laboratuvar tetkikleri görülmemiş ve uzun yıllardır devam eden ilaç kullanımları var. Endikasyonları (ilacın kullanılması için geçerli neden) ortadan kalkan ilaçların tekrar düzenlenmesi gereken hastalar var. Geriatrik sendromlar açısından değerlendirdiğimiz durumlar söz konusu. Çoklu ilaç kullanımı önemli geriatrik sendromlardan biridir. Bizim de mücadele ettiğimiz konulardan bir tanesi."

Yaşlılar memnun

Huzurevi sakini 74 yaşındaki Mehmet Yılmaz, muayene ve testlerin ardından doktor kontrolünde fazla kullandığı ilaçları bıraktığını, yapılan uygulamadan memnun olduğunu belirtti.

Huzurevinin 91 yaşındaki sakini Sabriye Pelvan da doktor ve hemşirelerin huzurevinde kalanlarla bire bir ilgilendiğini ve ilaç kullanımlarını kontrol ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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