Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
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Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edirne'de Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.

Edirne'de Feci Kaza: 5 Ölü, 1 Yaralı

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisi sürüyor.

Edirne'de Feci Kaza: 5 Ölü, 1 Yaralı

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kaza yerine giden Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı. Vali Sezer, "Otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarpıyor. 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" dedi.

Edirne'de Feci Kaza: 5 Ölü, 1 Yaralı

Edirne'de Feci Kaza: 5 Ölü, 1 Yaralı

Edirne'de Feci Kaza: 5 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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