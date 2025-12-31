Edirne'de engellilerin sorunları üniversite iş birliğiyle tespit edilecek

Edirne Valiliği ile Trakya Üniversitesi arasında engelli vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Yunus Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, protokol kapsamında oluşturulacak 40 ekibin kentteki yaklaşık 10 bin engelli vatandaşı evlerinde ziyaret edeceğini söyledi.

Engellilerin sorunlarını yerinde görüp değerlendireceklerini belirten Sezer, "Üniversitemizin destekleriyle yapacağımızı saha ziyaretleri sonrası engellilerimizin durumuna göre gruplandırmalar yapacağız. Bazılarının yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili talepleri, bazılarının eğitimle ilgili sıkıntıları mevcut. Bazılarının da sağlıkla ilgili çok ciddi problemleri var. Bazen palyatif bakımla ilgili olarak bulundukları ortam, yaşadıkları konut durumlarına uygun değil. Bazen bazı teknik ekipmanlara ihtiyaç var. Bunların hepsiyle ilgili bir çalışma yapmak ve engellilerimize dokunmak istiyoruz. ve bunu yaparken saha çalışması ve akademik çalışmaları birleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sezer, saha çalışması sonucunda kentte ulaşamadıkları tek bir engellinin kalmayacağını dile getirdi.

Ocak ayında başlayacakları saha çalışmalarını bir ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Sezer, "Saha çalışmaları sonrası önümüze altı aylık bir süre koyduk. Bu sürede çözülebilecek sorunların tamamını çözmeyi hedefliyoruz. Çözemediklerimizle ilgili de en azından yol haritası belirleyeceğiz." dedi.

Sezer, ilgili kamu kurumlarının da saha çalışmalarına katılacağını belirtti.

Engelsiz yaşam merkezi yapılacak

Çalışmaların ardından engelliler için bir merkez inşa edeceklerini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Burada bir engelsiz yaşam merkezi inşa edeceğiz, onun da projeleri bitti. Engelsiz yaşam merkezi ve uygulama alanının temellerini ocağın ilk haftalarında atmayı düşünüyoruz. AFAD binasının yanındaki yerde dünya örneklerinden ve Türkiye'deki örneklerden esinlenerek bir engelsiz yaşam merkezi oluşturacağız. Engelli bireyler hepimizin ortak emaneti. Onların yanında olmak hepimizin vicdani sorumluluğu. Bu sorumluluğu ortak paylaşmak hepimize büyük bir mutluluk ve kıvanç verecektir."

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Sezer'in önderliğindeki protokolle üniversitenin birçok bölümünü içine alacak bir çalışma gerçekleştireceklerini belirterek, " Edirne'de üniversite ve kentte yaşayanların bütünleşmesini, sorunları birlikte tespit etmeyi ve birlikte çözüm üretmeyi sağlayarak örnek alınacak bir çalışma gerçekleştireceğiz." dedi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu da protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Sezer ve Hatipler protokolü imzaladı.

İmza törenine Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe katıldı.