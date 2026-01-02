Haberler

Edirne'de 2 yılda yaklaşık 2 bin personele arama kurtarma eğitimi verildi

Edirne'de 2 yılda yaklaşık 2 bin personele arama kurtarma eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, son 2 yılda kentte yaklaşık 2 bin personele arama kurtarma eğitimi verildiğini açıkladı. Keşan AFAD Merkezinde yapılan eğitimlerin afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son 2 yılda kentte yaklaşık 2 bin personele arama kurtarma eğitimi verildiğini bildirdi.

Keşan AFAD Merkezini ziyaret eden Sezer, arama kurtarma eğitimi alanında incelemelerde bulundu.

Sezer, merkezde düzenlenen toplantıda İl AFAD Müdürü Cengiz Karakuş'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Sezer, depremlerin yanı sıra orman yangınları, heyelanlar gibi birçok afet türüyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkati çeken Sezer, "Afet riskinin azaltılması büyük önem taşıyor. Keşan, Enez ve Saros Körfezi bölgemiz il merkezine uzak. Burası önemli ve kırılgan bir hat." dedi.

AFAD Başkanlığı, ilin imkanları ve Keşan Belediyesinin katkılarıyla Keşan AFAD Merkezinin de içinde bulunduğu bir kampüs oluşturduklarını belirten Sezer, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının afetlere müdahalede önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma alanında akredite edildiğini aktaran Sezer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversite ve itfaiye birimlerinin de akreditasyon sürecinde sona geldiğini kaydetti.

Sezer, jandarma ve emniyet personelinin afet eğitimi aldığını, askeri birliklerde eğitim çalışmalarının sürdüğünü, maden işçilerinin de afet eğitimlerini tamamladığını belirtti.

Edirne'de arama kurtarma alanında son 2 yılda yaklaşık 2 bin personele eğitim verildiğini aktaran Sezer, söz verilen arama kurtarma araçlarının da akredite olan sivil toplum kuruluşları ve birimlere Edirne Valiliği tarafından teslim edildiğini bildirdi.

Ziyarette AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor