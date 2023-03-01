Eczacı kalfası ile ev arkadaşını kendisine küfrettikleri için öldürmüş (2) Güncel Haberler ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da eczacı kalfası Serdar Ergun ile ev arkadaşı Murat Kutlu ve köpeğini, tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Burak Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bursa'da eczacı kalfası Serdar Ergun ile ev arkadaşı Murat Kutlu ve köpeğini, tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Burak Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ilk ifadesinde, cinayetleri kendisine küfrettikleri gerekçesiyle işlediğini söylediği öğrenilen Ahmet Burak Demir, köpeği vurduğunu ise hatırlamadığını öne sürdü. GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER Öte yandan İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Serdar Ergun'un cenazesi yakınlarına teslim edilerek Bursa'ya getirildi. Ergun için Nilüfer ilçesinde bulunan Karaman Yeni Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ergun'un eşi Fulya Öznur Ergun ile kızı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Serdar Ergun, kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Murat Kutlu'nun cenazi de Yıldırım ilçesi Hacivat Sefa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Mezarlığı'nda defnedildi. İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Burak Demir Murat Kutlu Bursa Güncel Haberler

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