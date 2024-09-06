Ebru Sanatçıları Hikmet Barutçugil ve Amine Sultan Tan'ın Kudüs Sergisi Açıldı

Ebru sanatının önemli isimlerinden Hikmet Barutçugil ile ressam Amine Sultan Tan'ın "Suyun Üstündeki Rüya: Kudüs" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Farklı ekole sahip iki sanatçının eserlerine yer verilen sergi, Filistin'de yaşananlar ile Kudüs'ün tarihi, kültürel ve dini önemi gibi konulara odaklanıyor.

Açılışta konuşan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Kudüs'le ilgili bir serginin İstanbul gibi kadim bir şehirde açılmasının önemine işaret ederek, "Üsküdar, İstanbul'un eski bir başlangıcı. Bugün büyük usta Mimar Sinan'ın yaptırdığı tarihi mekanda bu serginin açılışını gerçekleştirmek bizler için de çok anlamlı. En az bunun kadar önemli olan bir diğer husus, ebru sanatının yaşayan en büyük üstatlarından Hikmet Barutçugil ve değerli sanatçımız Amine Hanım'ın katkılarıyla Kudüs üzerine bir serginin açılmasıdır. Biz de adımıza yakışır bir şekilde bu tür faaliyetlerin destekçisi olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de çok ciddi bir şekilde şuur kaybettirme politikaları uygulandı"

Sanatçı Hikmet Buratçugil, ait oldukları kültürü anlatmak ve tanıtmak mecburiyetinde olduklarını vurgulayarak, "Medeniyetler, kültür ve sanatla oluşuyor. Biz, daha önceki medeniyetleri, yaptıkları eserlerle tanıyoruz. Gelecek nesiller için de bugünden bir medeniyet oluşturmamız gerekiyor. Ne yazık ki yakın tarihimizde başlayan Batılılaşma hareketleri içinde kendi özümüzden uzaklaştık. Türkiye'de çok ciddi bir şekilde şuur kaybettirme politikaları uygulandı. Çok şükür ki altını çamura da atsanız, değerinden bir şey kaybetmiyor. O koca çınarları kestiler ama kökleri o kadar sağlam olduğu için yeniden neşvünema buldu." dedi.

Ebru sanatına 51 sene önce başladığını dile getiren sanatçı, "Bu sanata başladığımda herkes alay ederdi. Hatta o yıllarda bu sanatlarla uğraşanlar 'yobaz', 'bağnaz' gibi sıfatlarla anılırdı. Bugünlere geldik ve şimdi gençler bu işlere çok hevesli. Kendi sanatlarımızı güncelleyerek ve yenileyerek bu sanatları yaşatmış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kudüs, bizim kanayan yaramızdır." diyen usta sanatçı, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

"Filistin halkı bize zimmetlidir ve bunu gün yüzüne çıkarmak istedik"

Ressam Amine Sultan Tan da sanatın temel görevinin, var olanı görünür kılmak olduğunu altını çizerek, şunları söyledi:

"Hikmet hocama, böylesi bir görsel şölene imza attığı, Vakıf Katılıma ise sergiye destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi, her şey çok güzel bir ahlak içinde yaratılmış. Bizim yaptığımız bunu ufak bir şekilde tuvale yansıtmak, biraz daha farkındalık oluşturmak ve bu gerçek güzelliklere dikkat çekmek. Hikmet Hocamızın da vurguladığı gibi, Kudüs bizim yaramız. Filistin halkı bize zimmetlidir ve resimlerimizle bunu gün yüzüne çıkarmak istedik. İnşallah bu niyetlerle, hayırlar feth olsun, şerler def olsun."

Kudüs ve Gazze'yi siyasi, askeri, kültürel ve sosyolojik olarak her açıdan gündeme getirme kabiliyetinin çok önemli olduğunu aktaran yazar İsmail Kılıçarslan ise "Bütün dünyanın Gazze katliamı için ayakta olduğu böyle bir dönemde, elbette sanat da üzerine düşeni yapmalı. Bu sergiyi çok özel yapan, barut ebrusunun da bulucusu Hikmet Hoca'nın ebrularının üzerine, Kudüs'ün köklerini, Amine Hanım'ın resimleriyle bize sunmasıdır. Vakıf Katılımı da böyle bir sorumluluk aldığı için ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Bugün, ağız ve dil Gazze'yi, Kudüs'ü söylemeli." dedi.

Sergi, 29 Eylül'e kadar, pazartesi günleri hariç, ziyaret edilebilecek.