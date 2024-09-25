Ebrar Sitesi Sanığı Ahmet Doğan'ın Öğretmenliğe İadesi Tepkilere Neden Oldu

HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve en az bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'nin sanıklarından kooperatif başkanı Ahmet Doğan tahliye edildikten sonra öğretmenlik görevine iade edildi. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Doğan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak göreve başladı. Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, "Bu nasıl bir hak, hangi vicdanla bu insana çocuklarımız emanet ediliyor? Vicdan nerede, adalet nerede? Ahmet Doğan'ın mesleğe iade edilmesi öldürdüğü öğretmenlere hakarettir ve yok saymaktır. Ebrar Sitesi aileleri olarak acilen bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış en az bin 400 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. 11 Temmuz 2024 tarihinde Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen L Blok duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Doğan ve sanık Tevfik Tepebaşı'na yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar vermişti.

Doğan öğretmenlik görevine iade edildi

ANKA Haber Ajansı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ebrar Sitesi davalarındaki sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Ahmet Doğan'ın L Blok davasından tahliye edilmesine itiraz ettiğini, mahkeme heyetinin itirazı reddederek sanıklar hakkında uygulanan adli kontrollerin aynen devamına karar verdiğini gündeme getirdi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, tahliye edilen Ahmet Doğan, öğretmenlik görevine iade edildi. Doğan, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Cumhuriyet Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak göreve başladı.

"Vicdan nerede, adalet nerede?"

Ebrar Sitesi'nde ailesini kaybeden Fatma Irmak, Ahmet Doğan'ın öğretmen olarak göreve başlamasını ANKA'ya değerlendirdi. Irmak, şöyle konuştu:

"Binlerce insanın hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin sorumlularından Ahmet Doğan, 'ben inşaattan anlamam' diyerek görev ve sorumluluklarını görmezden gelerek, yaptığı çürük binalarda ailelerimizin acı içerisinde ölmesine neden oldu. Mantığımızın almayacağı bir kararla öncelikli olarak serbest bırakılıyor ve sonra görevine geri kabul ediliyor. Ebrar Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olarak etik ve sorumluluğu hiçe sayan Doğan, şimdi de lise öğrencilerine ahlak ve etik dersleri verecek, felsefe öğretmenliği yapacak.

Bu adam mı gençlere ahlaktan bahsedecek? Bu nasıl bir hak, hangi vicdanla bu insana çocuklarımız emanet ediliyor? Vicdan nerede, adalet nerede? Benim kardeşim Kahramanmaraş Gazi İlköğretim Okulu'nda PDR öğretmeniydi. Bu ülkenin aydınlık yüzüydü. Ahmet Doğan'ın mesleğe iade edilmesi öldürdüğü öğretmenlere hakarettir ve yok saymaktır. Ebrar Sitesi aileleri olarak acilen bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz Depremde ailesini kaybetmiş öğretmen adayları atama beklerken, bir şüphelinin birden fazla dosyada yargılaması sürerken, görevine iade edilmesi kabul edilemez. Gençlik bu insana emanet edilemeyecek kadar değerli."

Sokrates'in dediği gibi, 'Ahlakın temeli, kişinin yaptığı işin doğruluğunu sorgulamasıdır' Ama bu kadar insanın ölümünden sorumlu tutulurken yaptığı savunmayla ortadayken hangi ahlaktan bahsedebiliriz?"