Haberler

İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'ın bölge ülkelerine saldırılarını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticaret gemilerine ve Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Ürdün gibi bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınayarak ateşkes çağrısı yaptı.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın oluşturduğu E3 ülkeleri, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak açıklamasında, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret gemilerine ve aralarında Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Ürdün'ün bulunduğu bölge ülkelerine yönelik pervasız saldırılarını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ülkelerin denizlerdeki egemenlikleri ve seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel prensiplerinden olduğu hatırlatılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı üzerinden uluslararası deniz taşımacılığının hızlı şekilde tamamen yeniden başlamasına yönelik desteğimizi yineliyor, Körfez ülkeleri ve bölgedeki müttefiklerimizle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." denildi.

E3 ülkeleri, ateşkes ve müzakerelerin yeniden tesis edilmesi çağrısında da bulundu.

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki gemiye ateş açılmasının ardından İran'a saldırı başlatmıştı

ABD dün gece İran'ın çeşitli kentlerine saldırı başlatmış; Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran'ın son misilleme saldırısında ise Kuveyt kara sularında Kuveyt Petrol Şirketine (KOC) ait bir deniz sondaj platformuna İHA saldırısı yapılmış, saldırıda maddi hasar meydana gelirken platform çalışanlarından bir işçi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
Savaş yeniden başladı! ABD ve İran'dan karşılıklı saldırılar

Korkulan talimatı gece yarısı verdi, uçaklar peş peşe havalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyaspor'un rakibi Hull City

Hull City'nin rakibi Süper Lig'in köklü ekibi olacak
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

Çocuğunu emanet ettiği yerde bu hale getirdiler
Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı

En yakınındaki isme eylem planı! Yakalanıp tutuklandılar
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş

Son anda gözaltına alınmış! "Yurt dışı" detayı bomba
ABD'den Türkiye'ye F-35 yeşil ışığı: Gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma

ABD'li diplomattan F-35 için dikkat çeken sözler

FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

Dünya Kupası için yeni karar!
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu