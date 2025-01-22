İsrail, Doğu Kudüs'te Filistin topraklarından gasbedilen bölgeye Trump'ın adını verecek

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistin topraklarından gasbedilen bölgede inşa edilen "Maale Adumim" yerleşimiyle Batı Kudüs arasındaki "E1" alanının adının değiştirileceği açıklandı.

TRUMP'IN ADI VERİLECEK

Israel Hayom gazetesine konuşan 'Maale Adumim' Belediye Başkanı Guy Yifrach, "E1" bölgesine, ABD Başkanı Donald Trump'ın adının verileceğini belirtti. Bölge üzerinde inşaatın başlamasının ardından, buranın ABD Başkanı Trump'a atfen "T1" olarak adlandırılacağını, belediyenin "göreve başlayan ABD Başkanı Trump'ın onuruna" bu kararı aldığını belirten Yifrach, Trump'ın 4 yıllık görev süresi içerisinde, buraya bir İsrail mahallesi inşa etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Yifrach, "E1" bölgesinin İsrail için stratejik öneme sahip olduğunu ve Maale Adumim ile Kudüs arasındaki bağlantıyı sağlayacağını ileri sürdü. İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilen bölgelere, yerleşim inşaatlarını hızlandırması gerektiğini savunan Yifrach, "umutlarını ABD Başkanı Trump'a bağladıklarını" dile getirdi.

12 BİN DÖNÜM FİLİSTİN TOPRAĞI GASBEDİLMİŞTİ

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı. Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yerleşim birimi ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti. E1 projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor. Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği aktarılıyor.

BM FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ İSRAİL YERLEŞİMLERİNİ YASA DIŞI KABUL EDİYOR

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor. Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş, ancak İsrail kararı reddetmişti.