Kırşehir'de buğdayda verim iki katına çıktı

Kırşehir'de bu yılki düzenli yağış dağılımı ve doğru tohum seçimi, bozkırın kurak topraklarında verimi yüzde 100 artırdı.

Meteoroloji verilerine göre, geçen yıl son 65 yılın en düşük yağış seviyesinin görüldüğü iller arasında yer alan Kırşehir, bu yılın ilk 6 ayında metrekareye 400 milimetrenin üstünde yağış aldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesinin tarımsal deneme üretim sahasına geçen yıl ektiği ve kuraklığa dayanıklı olduğu belirlenen "Bayraktar-2000" buğday çeşidiyle yüksek verim elde edildi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AA muhabirine, Ziraat Fakültesinin uygulama alanında ekmeklik buğday hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çiftçi için verimli ürün tespit çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Karahocagil, yağışlarla bu senenin bereketli bir yıl olduğunu ifade etti.

Verim ve ürün çeşitliliği açısından başka türlerin denemelerini de yaptıklarını dile getiren Karahocagil, "Bu sene özellikle buraya ekilen, sahaya uygulaması yapılan türümüzde dekara 450 kilogram civarını yakalamış olduk. Üniversite olarak tarım ve jeotermal alanda ihtisas üniversitesiyiz ve projeler yürütüyoruz. Kaba yem ve kurak iklimlerde verimliliği artıracak ürün çeşitliliği için çalışmalarımız var. İlimizde ve İç Anadolu Bölgesi'nde kurak yerlerde yaygın olarak üretimin sağlanması için üniversite olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yüksek verim ve kaliteyi esas amaç ediniyoruz"

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da tarımsal deneme üretim sahasında yoğun araştırmalar yaptıklarını belirtti.

Çiftçi görüşmelerinin yanı sıra arazilerdeki ekimleri yakından takip ettiklerini dile getiren Çınar, şöyle konuştu:

"Üniversite olarak toplamda 1124 dekar alanda tarım yapıyoruz. Üretimimizde araştırmalardan elde ettiğimiz sonuçları da genel olarak uyguluyoruz. Dolayısıyla yüksek verim ve kaliteyi esas amaç ediniyoruz. Bu yıl 310 dekarlık bir alana 'Bayraktar-2000' ekmeklik buğday çeşidini ektik. Geçen yıl da bu çeşidi ekmiş, kurak koşullara rağmen güzel verim elde etmiştik. Şimdi ise daha iyi bir verim yaptık. Toplamda 140-150 ton buğday üretimi bekliyoruz. Bu yıl geçen yıla göre ortalama iki kat daha fazla yağış düştü. Bu verim artışında çeşitle beraber yağışın çok büyük etkisi var."

Çınar, geçen yıl Kırşehir'de bazı alanlarda hasat bile yapılamadığına dikkati çekerek, bu yıl kentte ortalama dekara 350-370 kilogram verim elde edildiğini söyledi.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ayrancı ise kentte bu yıl yağış performansının oldukça iyi olduğuna işaret etti.

Kuru tarım sisteminde yağışın yetersizliği, düzensizliği, bazen de kısa dönemde yüksek yağış riskleri olduğunu vurgulayan Ayrancı, bu durumlara karşı çiftçilere örnek teşkil edebilecek, Orta Anadolu Bölgesi'nde bu riskleri kaldırabilecek, adaptasyonu güçlü çeşitleri belirlemeyi sürdürdüklerini belirtti.

"Çeşit seçimi oldukça önemli"

"Bayraktar-2000" ekmeklik buğday çeşidini bu yıl da ekerek detaylı gözlem yaptıklarını söyleyen Ayrancı, şunları kaydetti:

"Buğdayda, arpada ve diğer tahıllarda verimi belirleyen yağış, nisan, mayıs ve haziran ayı yağışlarıdır. Bu sene Kırşehir'de her üçünü birlikte gördük. Dolayısıyla bu verime de yansıdı. Tane ağırlıkları, kardeşlenme kapasitesi, başak sayıları oldukça yüksek oldu. Bütün bunları sağlarken çeşit seçimi oldukça önemli. Eğer doğru çeşit seçilmiş, doğru yetiştirme teknikleri uygulanmış ve iklim de düzenli gidiyorsa o zaman en yüksek verim potansiyelini beklemek doğal hakkımızdır."

Geçen yıl dekarda 220 kilogram civarında ürün alınırken bu yıl aynı alanda aynı çeşitte yüzde 100 verim artışı yaşandığını vurgulayan Ayrancı, "Kırşehir'in farklı bölgelerinde dekara verim ortalama 350-370 kilogram, bizim üretim alanımızda 440-450 kilogram civarında. Bütün çiftçilerimize bu yıl bereketli ürünler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA