Dünyada film festivalleri sanatseverlerle buluşuyor, Tokyo'da 204 film gösterilecek

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Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta film festivallerinden opera temsillerine, sergilerden konserlere birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"39. Tokyo Uluslararası Film Festivali", 26 Ekim-4 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek. Hibiya, Yurakucho, Marunouchi ve Ginza bölgelerine yayılan festivalde 204 film gösterilecek. Yarışma bölümlerinin yanı sıra Asya sineması, animasyon, Japon klasiklerini kapsayan seçkiler, özel gösterimler ve sinema etkinlikleri de programda yer alacak.

Almanya'nın Leipzig kentinde yapılan "69. DOK Leipzig Belgesel ve Animasyon Film Festivali", 26 Ekim-1 Kasım'da sinemaseverleri ağırlayacak. Uluslararası belgesel ve animasyon yapımların gösterileceği festivalde, yarışma bölümlerinin yanı sıra retrospektifler, özel seçkiler ve çocuklara yönelik programlar gerçekleştirilecek. Festivalde sanal gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik çalışmalarına odaklanan DOK Neuland sergisi de ziyaret edilebilecek.

Çekya'da "30. Ji.hlava Uluslararası Belgesel Film Festivali", 1 Kasım'a kadar devam edecek. Festivalde uluslararası seçkiler dahil 350 film gösterilecek. Programda 106 dünya prömiyeri, 28 uluslararası prömiyer ve 8 Avrupa prömiyeri bulunuyor. Vietnam asıllı Amerikalı yönetmen ve kuramcı Trinh T. Minh-ha'nın filmlerine ayrılan retrospektif de festivalin öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor.

İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenen "71. Valladolid Uluslararası Film Festivali" (SEMINCI), 31 Ekim'e kadar sürecek. Festivalde 71'i kısa, 137'si uzun metraj olmak üzere 208 film gösterilecek. Lili Horvat'ın "My Notes on Mars" filmiyle açılan festival, Gael García Bernal'in "Hombre al agua" filmiyle sona erecek.

İspanya'da Evolution Mallorca Uluslararası Film Festivali, 28 Ekim-4 Kasım'da Palma kentinde gerçekleştirilecek. Bağımsız sinemaya odaklanan festival, uluslararası yapımları ve sinema profesyonellerini bir araya getirecek.

ABD'de "49. Denver Film Festivali", 1 Kasım'a kadar devam edecek. Uzun metraj, belgesel ve kısa filmlerden oluşan 129 yapımlık seçkinin sunulacağı festivalde özel gösterimler, söyleşiler ve film ekipleriyle buluşmalar düzenlenecek. Festivalin kapanış filmi, James Gray'in yönettiği ve Adam Driver, Scarlett Johansson ile Miles Teller'ın rol aldığı "Paper Tiger" olacak.

ABD'de ayrıca 29 Ekim-5 Kasım'da "Austin Film Festivali" düzenlenecek. Senaryo yazarlığı ve hikaye anlatıcılığına odaklanan festivalde film gösterimlerinin yanı sıra senaristler, yönetmenler ve sektör temsilcilerinin katılacağı konferanslar gerçekleştirilecek.

İsviçre'de 30 Ekim'de "32. Cenevre Uluslararası Film Festivali" (GIFF), başlayacak. Film, dizi ve sürükleyici dijital deneyimleri bir araya getiren festival, 8 Kasım'a kadar sürecek. Festivalde Hint asıllı ABD'li yönetmen Mira Nair'e Film & Beyond ödülü verilecek.

İngiltere'de 40. Leeds Uluslararası Film Festivali, 29 Ekim'de başlayacak. Leeds ve çevresindeki farklı mekanlarda gerçekleştirilecek festival, 15 Kasım'a kadar devam edecek. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen Belfast Film Festivali de 29 Ekim-7 Kasım'da dünya sinemasından örnekleri izleyiciyle buluşturacak.

Opera ve baleler

Fransa'da Paris Opera Balesi, Palais Garnier'de "L'Histoire de Manon" balesini 26-30 Ekim'de sahneleyecek. Kurumun "Inner Landscapes" adlı yapımı da 31 Ekim'den itibaren gösterim programında yer alacak.

Almanya'da Bavyera Devlet Operası, Richard Wagner'in "Siegfried" operasının yeni prodüksiyonunun dünya prömiyerini 29 Ekim'de Münih'teki Nationaltheater'da gerçekleştirecek. Vladimir Jurowski yönetimindeki yapımın rejisini Tobias Kratzer üstlenecek.

"25. Şanghay Uluslararası Sanat Festivali", 15 Kasım'a kadar Çin'de devam edecek. Festivalde sahne sanatları, konserler, sergiler ve açık alan etkinliklerini içeren yaklaşık 400 programda 1100'e yakın gösteri ve etkinlik düzenlenecek. Programda uluslararası yapımların yanı sıra Çin'den sanatçıların eserleri de yer alacak.

"Operalia Dünya Opera Yarışması", 26 Ekim-1 Kasım'da Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek.

Konserler

ABD'li şarkıcı Bob Dylan, dünya turnesi kapsamında yarın Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Mitsubishi Electric Hall'da, 29 Ekim'de ise Belçika'nın Anvers kentindeki Lotto Arena'da konser verecek.

Dünyaca ünlü rock grubu Oasis geri dönüş turnesi kapsamında bugün Almanya'nın Köln şehrinde Lanxess Arena'da, 28 Ekim'de ise Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Ziggo Dome'da hayranlarıyla buluşacak.

ABD'li blues rock gitaristi Joe Bonamassa, Avrupa turnesi kapsamında yarın Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki K.B. Hallen'de, 29 Ekim'de Almanya'nın Rostock kentindeki Stadthalle'de ve 30 Ekim'de Berlin'deki Uber Arena'da sahne alacak.

İtalyan pop müziğinin dünyaca ünlü güçlü sesi Laura Pausini, Avrupa turnesi kapsamında yarın Lüksemburg'da Rockhal'da, 30 Ekim'de ise Fransa'nın Nice şehrindeki Nikaia Palace'ta konser verecek.Londra'da West End'de Piccadilly Theatre'da, Kristin Scott Thomas'ın başrol oynadığı Anton Çehov'un "Vişne Bahçesi" oyunu da Harold Pinter Theatre'da hafta boyunca izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Sergiler

Rumen asıllı Fransız heykeltıraş Constantin Brancusi'nin sanatına odaklanan "Brancusi: The Artist and His Studio" sergisi, 27 Şubat 2027'ye kadar New York'taki Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) ziyarete açıldı. Sergide sanatçının heykellerinin yanı sıra fotoğrafları, filmleri, mobilyaları ve arşiv malzemelerinden oluşan seçki görülebilecek.

Sanatçı Jakob Kudsk Steensen'in "Wetland" sergisi, 7 Mart 2027'ye kadar MoMA'da sanatseverlerle buluşuyor. Dijital teknolojiler ve sanatsal yerleştirmeler aracılığıyla doğal çevreyi ele alan sergi, ziyaretçileri doğa ve ekosistemler üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sinemalar

ABD sinemalarında 30 Ekim'de farklı türlerde filmler izleyiciyle buluşacak.

Oscar ödüllü yönetmenler Elizabeth Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin'in imzasını taşıyan "Everest: The Other Side" adlı belgesel, Everest'in zorlu kuzey yüzünde gerçekleştirilen tırmanış ve kayakla iniş girişimini konu alıyor. Dağcı Jim Morrison ve Hilaree Nelson'ın hikayesini odağına alan yapım gösterime girecek.

John Turturro, Giancarlo Esposito ve Tatiana Maslany'nin rol aldığı suç-drama-gerilim filmi "The Only Living Pickpocket in New York" da gösterime girecek yapımlar arasında.

Kaynak: AA