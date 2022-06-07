"Dünya Ortak Evimiz" kitabıyla "ilham vermek" istediler - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan, 28 yerli ve yabancı çevre gönüllüsünün hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabına katkıda bulunan görsel sanatçı Deniz Sağdıç ve sürdürülebilir tasarımcı Gönül Paksoy kitapta yer alan yazılarında temel amaçlarının "ilham vermek" olduğunu söyledi.

Okuyucuyla 1 Haziran'da buluşan "Dünya Ortak Evimiz" adlı kitapta, Emine Erdoğan öncülüğünde bir araya gelen yazarlar, yaban hayatının korunmasından, sürdürülebilir modaya, deniz ve okyanusların temizliğinden atıksız mutfak kültürüne kadar pek çok farklı konuya değindi.

Kitabın tüm geliri, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'nın kitap için oluşturacağı "Yanan Ormanları Yeniden Ağaçlandırma Fonu"na bağışlanacak.

Kitapta yazısı bulunan isimlerden görsel sanatçı Deniz Sağdıç, AA muhabirine, 20 yıldır sanatla uğraştığını, bunun 10 yılında, doğa dostu fikirlere ilham vermek amacıyla sürdürülebilir sanat dalında eserler ürettiğini söyleyerek, "Dünya Ortak Evimiz" kitabında da okuyuculara bu bakış açısıyla içerikler sunduğunu belirtti.

Çok değerli bir kitap ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Sağdıç, şöyle devam etti:

"Burada temel prensip ilham vermek. Kendi alanında, kendi dalında birçok sanatçı, yazar ve farklı alanlardan kişiler mevcut. Hepimiz daha yaşanılabilir daha temiz bir dünya için kendi alanımızda ne yapıyorsak onu ifade etmeye çalıştık ama bu, sadece klasik veya sıkıcı bilgileri değil, yaşadığımız süreçleri ve nelerle karşılaştığımızı, neye, nasıl tepki verdiğimizi ve sonuçta nelere ulaştığımızı anlatan bir kitap. Bu açıdan okunması keyifli ve güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Uzun bir hazırlık süreci de yaşandı. Her bir yazarla teker teker iletişime geçilerek doğayı ve çevreyi nasıl daha iyi bir hale getireceğimiz üzerine ortaya çıkan konuşmaların bir bütünü olarak görebiliriz bu kitabı."

"Kitaba davet edilmekten mutluluk duydum"

Sağdıç, kitapta yer alan yazısıyla ilgili şunları anlattı:

"Benim sürdürülebilirliğe, çevreye ve hayata nasıl baktığımla ilgili küçük anekdotlar var. Yani bu serüvene başlamam, 2010'lardaki durum, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin sıfır atık hikayesini nasıl başlattığı, herkese farklı anlamlarda nasıl ilham olduğu, bunun gibi şeyler... Ayrıca bütün bu eserleri yaparken yaşadığım süreçler, felsefesi, hislerimle ilgili güzel hikayeler, bölümler var. İnşallah herkese farklı bir bakış açısı sunabiliriz diye düşünüyorum çünkü bu hayat ve bu dünya bizim ve dünyaya bir kere geliyoruz. Evet hepimiz gidiyoruz ama gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluğumuz ve büyük bir borcumuz var. Her birimiz dünyaya birer iz bırakıyoruz, önemli olan güzel şeyler bırakmak, daha iyisini, daha temizini bırakmak. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."

Kitapta yer alması için davet geldiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren Sağdıç, kitapların insanların hayatına dokunmak ve değişimi başlatmak için en önemli araçlardan biri olduğunu söyledi.

İlk sıfır atık projesiyle birlikte Emine Erdoğan'ın sesini duyduğunda kendisiyle tanışmayı çok istediğini aktaran Sağdıç, "Burada asıl önemli kısım içtenliği ve samimiyetiydi. Ben gerçekten kendisinde o samimiyeti, o içtenliği ve o mütevazılığı gördüğüm andan itibaren aynı hissiyatta olmanın farklı bir mutluluğunu yaşamış oldum." dedi.

"Dünyanın bir parçasıyız ama değerini bilmiyoruz"

"Dünya Ortak Evimiz" kitabına katkı sunan yazarlardan, sürdürülebilir tasarımcı Gönül Paksoy, yazısını, 'Atıksız Mutfak' kitabındaki sunuş bölümünden yola çıkarak kaleme aldığını, kitabın ismini de çok beğendiğini ifade etti.

Paksoy, "Kitabın güzel bir ismi var. Dünyanın bir parçasıyız ama çoğumuz ona saygısızlık ediyor, değerini bilmiyoruz. Keşke bunun hepsini, herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak, herkese ulaşmak mümkün olsa ama bu, geri dönüşlerini alacağımız şekilde olsa." diye konuştu.

"Özellikle ev kadınlarına seslenmek istedim"

Kitaptaki en kısa yazının muhtemelen kendisine ait olduğunu söyleyen Paksoy, yazısında herkese "yaratıcı olabilirsiniz" mesajı vermeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada yapılan çalışmalara, Birleşmiş Milletlerin toplantılarının sonuçlarına bakıyorum. Bütün bunlar makro düzeyde yapılan şeyler ama başka bir şeyi ihmal ediyoruz gibi geldi bana. Küçümsememek lazım diye düşündüm. Makro düzeyde bir hedef koyuyorsanız o mikro düzeydekiler de oraya katkı yapacaktır yani herkes bir bardak su getirse dünyada 7 buçuk milyar insan yaşıyor, 7 buçuk milyar bardak su olacak. O katkılar küçük değil. Az çoktur felsefesi vardır ya, bu öyle bir şey bende. Onun için "Denklemin gücü sizsiniz" dedim ve kadınlara, özellikle de ev kadınlarına seslenmek istedim."

Kitapta farklı disiplinlerde çalışan insanların bir araya geldiğinin altını çizen Paksoy, kitapta en beğendiği yazının Emine Erdoğan'a ait olduğuna değinerek, "Yazısında çocukluğundan şeyler vardı. Çocukluğumuzdaki şeyleri halen hatırlıyor olmak ve bunları iyi bir amaç için kullanmak çok güzel." diye konuştu.

Çok keyifle okunacak, sürdürülebilir bir yaşama, doğa dostu fikirlere, tüketiciye ve üreticiye ilham verecek bir kitap ortaya çıktığını kaydeden Paksoy "Okuyucular, kitabın içinde, ara bölümlerde, benim eserlerimle de karşılaşma fırsatı bulacaklar. O yüzden herkese, ilham olması, sürdürülebilir bir yaşama davet etmesi açısından bu kitabı bir şekilde edinmeleri ya da okumalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.