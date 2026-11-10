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İstinaf mahkemesi kadın hakimi yaralayan savcının cezasını 13 yıl 4 aya çıkardı

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İstinaf, kadın hakimi yaralayan savcıya 'kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs'ten verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını 13 yıl 4 aya çıkardı. Sanığın 4 suçtan toplam cezası 4 yıl 5 ay 10 güne yükseltildi, bu suçlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), kadın hakim A.K'yi silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'a "kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını 13 yıl 4 aya çıkardı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara karşı cumhuriyet savcısı, katılan vekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili sanık aleyhine, sanık avukatı ise lehine istinaf başvurusunda bulunurken, başvuruları değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyanın duruşmalı olarak incelenmesine karar verdi.

Duruşmada, sanık Kılıçarslan'ın "kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Daire, sanığa ayrıca "ısrarlı takip" suçundan 6 ay 20 gün, "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 11 ay 20 gün, "kadına karşı zincirleme biçimde tehdit" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Böylece ilk derece mahkemesince söz konusu 4 suçtan toplam 3 yıl 4 ay olarak belirlenen hapis cezaları, istinaf mahkemesince toplam 4 yıl 5 ay 10 güne çıkarılırken, bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Davanın geçmişi

Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görevli hakim A.K'nin aynı adliye binasında savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından silahla yaralanmasına ilişkin davayı 12 Haziran 2026'da karara bağlayan İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 'kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığa "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından da toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek bu suçlar yönünden ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Kaynak: AA
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