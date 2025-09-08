Dünya Genelinde Sanat ve Eğlence Etkinlikleri Bu Hafta Başlıyor

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

"Barış, birlikte yaşama ve uzlaşma" temasıyla düzenlenen "DMZ International Documentary Film Festival" 11 Eylül'de Güney Kore'nin Goyang şehrinde başlayacak. Festival 17 Eylül'e kadar devam edecek.

Bu yıl 23'üncüsü hazırlanan "London Design Festival" 13-21 Eylül'de İngiltere'de gerçekleştirilecek. 300'den fazla kuruluşun işbirliğiyle düzenlenen festival, 400'den fazla etkinlik ve sergiye ev sahipliği yapacak.

50. yılını kutlayan "Toronto Uluslararası Film Festivali" 14 Eylül'e kadar Kanada'nın Toronto şehrinde sinemaseverleri konuk edecek.

Konserler

Kanadalı rapçi Drake bugün Fransa'nın başkenti Paris'te, 11 ve 14 Eylül'de ise Almanya'nın başkenti Berlin'de konser verecek.

Sahne adıyla Post Malone olarak bilinen ABD'li müzisyen Austin Richard Post, yarın Hollanda'nın Arnhem, 12 Eylül'de İspanya'nın Barselona kentinde sahne alacak.

Coldplay, İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün müzikseverlerle buluşacak.

Robbie Williams yarın Polonya'nın Krakow, 12 Eylül'de ise Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dinleyiciyle buluşacak.

Sergiler

Alberto Giacometti ile çağdaş sanatçı Mona Hatoum'un etkileyici diyaloğunu keşfe çıkaran "Encounters: Giacometti x Mona Hatoum" sergisi 11 Ocak 2026'ya kadar İngiltere'nin başkenti Londra'da Barbican'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Jean-François Millet'in ünlü "The Angelus" tablosu ile kırsal yaşamı onurlandıran eserlerinin yer aldığı "Millet: Life on the Land" sergisi, 19 Ekim'e kadar Londra'da National Gallery'de açık kalacak.

Lindsey Mendick'in Tudor döneminde güç ve cinsiyet ilişkilerine dair güçlü bir bakış sunan, tarihi ve sembolik anlatılarla dolu sergisi "Wicked Game", 31 Ekim'e dek İngiltere'de Kenilworth Castle'da görülebilecek.

Hafıza, yokluk ve ev ile kimlik temalarını estetik bir dille işleyen Do Ho Suh'un "Walk the House" sergisi 26 Ekim'e kadar Londra'da Tate Modern'de ziyarete açık olacak.

Londra'da Somali kültürüne adanmış ilk kalıcı sergi alanı olan Culture House, perşembeden pazar gününe kadar el yapımı taraklardan horoz çanlarına kadar 150'den fazla eseri barındırıyor. Mekanda sergilerin yanı sıra şiir atölyeleri de düzenleniyor. Ayrıca dijital arşiv de erişime açık olacak.

Işık ve algı üzerine fotoğraf çalışmaları sunan Catherine Balet'in "Albedo" sergisi 4 Ekim'e kadar Paris'te Bigaignon galerisinde izlenebilir.

Ai Weiwei ve Subodh Gupta gibi birçok sanatçının eserleriyle modern yaşam mekanlarını estetikle buluşturan "Pieces a vivre" sergisi 29 Ekim'e kadar Paris'te Galleria Continua'da görülebilecek.

Valerie Ghoussaini'nin "Girls Just Want to Have Fun" başlıklı monokrom resim sergisi, 29 Eylül'e kadar Beyrut'taki Wadi 99 Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

"Yoko Ono: Unfinished" sergisi, Karadağ'daki Museum of Contemporary Art of Montenegro'da (MCAM) 15 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Nadezhda Dzhakova'nın küratörlüğünü üstlendiği Milko Pavlov sergisi 12 Ekim'e kadar Sofia Arsenal-Museum of Contemporary Art'ta görülebilir.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 6 film vizyona girecek.

Julian Fellowes'un senaryosunu yazdığı, Simon Curtis'in yönettiği, Matthew Goode, Michelle Dockery, Lily James, Tuppence Middleton ve Dan Stevens'ın rol aldığı "Downton Abbey: The Grand Finale" 12 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.

Francis Lawrence'ın ortak yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği "The Long Walk", Rob Reiner'ın yönettiği ve oynadığı "Spinal Tap II: The End Continues" ve Oliver Hermanus'un yönettiği, başrollerinde Paul Mescal ve Josh O'Connor'ın yer aldığı "The History of Sound" 12 Eylül'de beyaz perdede olacak.

ABD'de ayrıca "Code 3" ve "Rabbit Trap" filmleri de 12 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.