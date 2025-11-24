Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi'nde Yapay Zeka ve Eğitim Üzerine Tartışmalar

Katar Vakfı girişimi olan Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) 12'nin ilk gününde özel oturum gerçekleştirildi.

Kazakistan Bilim ve Yükseköğrenim Bakanı Sayasat Nurbek, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Humanity.io: Eğitimin Kalbinde İnsan Değerleri" temasıyla bugün ve yarın, Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde yapılan WISE Zirvesi'nde düzenlenen özel oturumda, yapay zekanın ülkesi için yalnızca yeni bir teknoloji değil, çok güçlü eşitleyici bir araç ve ekonomik fırsat olduğunu belirtti.

Nurbek, "Yapay zekayı, ulusal müfredatında zorunlu hale getiren dünyadaki ilk ülkelerden biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yıldan itibaren Kazakistan'daki her öğrenci, zorunlu yapay zeka derslerini almak zorunda." ifadelerini kullandı.

Bakan Nurbek, öğrencilerin kendi yapay zeka araçlarını geliştirebilmeleri için onlara pratik kullanım becerileri öğretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yapay zeka kullanımının küçük ve orta ölçekli işletmelere de uyarlanacağını anlatan Nurbek, firmaların kendi mikro modellerini geliştirmesi için öğrencilerle buluşturulduğunu söyledi.

Nurbek, güçlü teknolojilerin etik kullanımına ilişkin endişelerini paylaşarak, sosyal medyada yaşanan sorunların benzerinin yapay zekada yaşanmaması için eğitim ve etik bilincinin önemine dikkati çekti.

"Gelecek nesillere onarılması güç zararlar verme riskine girdiğimiz bir noktaya ulaştık"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eşi Mareva Grabowski Miçotakis de dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerini dile getirerek, ebeveynlerin teknolojinin hızına karşı kendilerini güçsüz hissettiğini söyledi.

Miçotakis, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımına işaret ederek, çocukların artık "kitaplardan, müzikten, oyundan, spordan değil; algoritmalardan ve sosyal medya akışından" öğrenmeye yöneldiğini ifade etti.

Teknolojinin çocukluk bütünlüğünü tehdit ettiğini vurgulayan Miçotakis, "Bugün, çocukluğun bütünlüğünü teknolojinin sunağında feda ederek, gelecek nesillere onarılması güç zararlar verme riskine girdiğimiz bir noktaya ulaştık." dedi.

Çocukların ekran alışkanlıklarının ciddi psikolojik etkiler yarattığını belirten Miçotakis, hükümetlerin ve küresel kurumların öncülük etmesini, büyük teknoloji ve sosyal medya şirketlerinin de onları takip etmesini sağlamaları gerektiğini vurguladı.

"Potansiyel paydaşlarla etkileşime geçin"

Google'da Araştırmacı Matthew Kam ise teknoloji şirketlerinin ürün geliştirme süreçlerinde paydaşlarla erken dönemde temas kurmasının önemine işaret ederek, "Ürününüz elinize ulaşana kadar geri bildirim almak için beklemeyin. Potansiyel paydaşlarla etkileşime geçin." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın iş yapış biçimlerini hızla dönüştürdüğünü söyleyen Kam, araştırmalarının bazı ülkelerin ulusal girişimlerine yön verdiğini belirtti.

"İnsanlık tarihimiz boyunca hiç yapmadığımız bir şeyi yapıyoruz"

X Prize Vakfı CEO'su Anousheh Ansari de yapay zekadaki hızlı gelişimin, toplum için öngörülebilir sonuçlar üretmediğini aktararak, "Şu anda daha güçlü (yapay zeka) araçlar geliştiriyoruz ve dünya nüfusunun büyük kısmı bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yapay zeka modellerinin kendi kendini geliştirme hızına dikkati çeken Ansari, "(Yapay zeka modellerinin) Neden öğrendiğini, neden kendini geliştirdiğini anlamıyoruz. İnsanlık tarihimiz boyunca hiç yapmadığımız bir şeyi yapıyoruz; kendimizden yabancı bir şeye yetki veriyoruz." dedi.

X Prize'ın inovasyonu belirli hedeflere yönlendiren bir yaklaşım benimsediğini vurgulayan Ansari, sorunların çözümünde kapsayıcılık ve ölçülebilir sonuçların önemine işaret etti.

The Gambia Academy? Kurucusu ve Müzisyen Sona Jobarteh, Afrika'daki eğitim sistemlerinde sömürge dönemi mirasının sürdüğünü belirterek, gençlerin halen okula gelip eski sömürgecilerinin kıyafetlerini giymeye, onların dillerini konuşmaya ve Afrika kültürü ile tarihinden önce diğer herkesin tarihini ve kültürünü öğrenmeye zorlandığını söyledi.

Jobarteh, kurduğu akademiyi eğitim sistemlerini düzeltmeye çalışmak yerine yeniden başlamak amacıyla hayata geçirdiğini ifade etti.

Afrikalı gençlerin kendi toplumlarında karşılığı olan bilgi ve becerilerle yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Jobarteh, konuşmasının ardından geleneksel müzik performansı sergiledi.

Oturum, piyanist Nicolas Namoradze'nin müzik performansıyla sona erdi.