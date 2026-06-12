Dünya bu iddiayı konuşuyor! Tarihi anlaşmaya saatler kaldı

Küresel piyasaları ve Orta Doğu coğrafyasını sarsan ABD- İran savaşında, dünya tarihine geçecek nitelikte diplomatik gelişmeler peş peşe yaşanıyor. ABD merkezli köklü medya kuruluşu Bloomberg, ABD ve İran'ın, küresel ticaretin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nı yeniden ticari trafiğe açmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzalamaya oldukça yakın olduğunu duyurdu. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, bu tarihi anlaşmanın İsviçre'nin Cenevre kentinde, 14 Haziran Pazar günü resmen imzalanabileceği öne sürüldü.

TRUMP, İRAN İLE ANLAŞTIKLARINI DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, kameraların karşısına geçerek ABD ile İran arasındaki savaşın bittiğini belirterek "büyük bir uzlaşmaya" varıldığını dünyaya ilan etti. Yürüttükleri müzakerelerin başarıyla sonuçlandığını kaydeden Trump, söz konusu tarihi anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde nihayete erdirilmesini ve Avrupa’da imzalanmasını beklediklerini duyurdu. Anlaşmanın maddeleri ve detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade eden ABD Başkanı, resmi imza töreninin Avrupa'da gerçekleşebileceğinin sinyalini de güçlü bir şekilde verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Yaşanan bu küresel çaplı diplomatik zaferde Türkiye’nin üstlendiği kritik ve stratejik role dikkat çeken Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a parantez açtı. Kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirten Trump, Erdoğan’ın bu zorlu sürecin yönetiminde ve masanın kurulmasında çok önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Trump, Erdoğan için "Savaşın sona erdirilmesine yardımcı olma konusunda harikaydı" ifadelerini kullanarak uluslararası kamuoyu önünde teşekkür etti.

BİR AÇIKLAMA DA İSRAİL CEPHESİNDEN

Müzakere ve anlaşma haberleri piyasalarda olumlu rüzgarlar estirirken, İsrail cephesinden ise adeta barut kokan açıklamalar yükseldi. İran'ın nükleer programına karşı uzun yıllardır uluslararası alanda mücadele verdiğini savunan Netanyahu, bu sürecin İsrail'in güvenliği açısından hayati önemde olduğunu dile getirdi. İsrail Başbakanı, "30 yıldan fazla süredir İran'ın nükleer programına karşı uluslararası mücadelenin ön saflarında yer alıyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMI BUNU ENGELLEMEYE ADADIM"

Netanyahu, İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde İsrail için büyük bir tehdit oluşturacağını öne sürdü. "Bu mücadele olmasaydı, İran çoktan İsrail'i yok etmek için atom bombalarına sahip olurdu" diyen Netanyahu, Tahran yönetiminin İsrail'i hedef aldığını iddia etti. İran'ın İsrail'i ortadan kaldırmaya çalıştığını savunan Netanyahu, bu durumu engellemeyi hayatının temel amacı olarak gördüğünü belirterek "İran, Yahudi devletini yok etmeye çalışıyor ve ben hayatımı bunu engellemeye adadım. İsrail Başbakanı olduğum sürece, bu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com