Bu yıl 12'incisi düzenlenen Duhok Uluslararası Film Festivali'nde 15 Türk filmi yer alıyor

Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen ve Türkiye'den 15 filmin katıldığı Duhok Uluslararası Film Festivali'nde bugün Türk yönetmen Rıza Oylum'un "Rootless Resident" isimli belgesel filmi gösterildi.

Bu yıl 12'incisi düzenlenen Duhok Uluslararası Film Festivali, onlarca uluslararası sinemacı ve sanatçının katılımıyla "kuraklık ve iklim değişikliği" temasıyla düzenleniyor.

Her yıl dünyanın dört bir yanından sinemacıları bir araya getiren ve 2013 yılından bu yana düzenlenen festival 9 Aralık'ta başladı ve 16 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Festivalin basın sorumlusu Hasan Arif, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada Türk filmlerinin Duhok Uluslararası Film Festivali'ne katılımının önemli olduğunu belirtti.

Türk sinemasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Arif, Türk sinemasının son yıllarda dikkat çekici ve hızlı bir gelişme gösterdiğini söyledi.

Arif, her yıl birçok Türk filminin festivale katıldığını kaydederek, "Bu yıl da 12. Duhok Uluslararası Film Festivali'nde Türkiye'den 15 film yer alıyor. Bunlar kısa film, uzun metrajlı uluslararası film ve belgesel filmlerden oluşuyor." diye konuştu.

Bu yıl festivale katılan filmler arasından 26 filmin ödüller için yarışma bölümünde yer aldığını aktaran Arif, İspanya'nın festivalin konuk ülkesi olarak belirlendiğini ifade etti.

İspanya'dan 13 filmin katıldığı Duhok Uluslararası Film Festivali'nde toplam 110 film yer alıyor.

Festivalin dördüncü gününde "Rootless Resident" isimli belgesel filmi gösterilen yönetmen Rıza Oylum, AA'ya yaptığı açıklamada belgesel film yönetmeni ve senarist olduğunu söyledi.

Oylum, Rootless Resident'in ilk belgesel filmi olduğunu belirterek, filmin çekimlerinin Mardin, İstanbul ve Ermenistan'da yapıldığı bilgisini paylaştı.

Belgesel filminin, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterildiğini aktaran Oylum, "Orada belgesel dalında ödül aldı. Burada da aynı kategoride yarışıyor." dedi.

Oylum, dört yıl önce gazeteci olarak festivali takip ettiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nasıl bir festival olduğunu bildiğim için bir filmle katılmak istedim ve belgesel film bölümünde kabul edilmem beni çok mutlu etti. Uzun yıllar sonra Duhok'a gelmekten dolayı çok mutluyum. Bana göre Duhok Uluslararası Film Festivali çok önemli ve hem Orta Doğu hem de uluslararası düzeyde büyük bir değere sahip."