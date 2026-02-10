Haberler

Barajlardan olası su tahliyelerine karşı vatandaşlar uyarıldı

Güncelleme:
Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'taki barajlarda olası su tahliyeleri için vatandaşları uyardı. Baraj havzalarındaki yoğun yağışlar nedeniyle yüksek akımlar oluşabileceği belirtilerek, tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'taki barajlardan olası su tahliyelerine karşı uyarıda bulundu.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ tarafından, sorumluluk alanlarında yer alan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta, inşa edilerek işletmeye açılan barajların program çerçevesinde işletildiği belirtildi.

Bölgede baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajlara gelen yüksek akımların meydana gelebildiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle zaruri kontrollü tahliye işlemlerinin yapılabildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimleri sakinlerinin, yapılan ve yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda tedbir alınması, nehir yatağında kurulmuş olan kum-çakıl ocaklarının, ilgili işletme esas ve usullerine uygun şekilde faaliyet yürütmesi, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın, olası olumsuzlukların yaşanmaması için resmi kurum duyurularını takip etmeleri ve yapılan uyarılara hassasiyetle riayet etmeleri önemle rica olunur."

