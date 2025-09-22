Down Sendromlu Çocuğa Şiddet Uygulayan Öğretmen "Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı" Olarak Atandı.

(ANKARA) - Türkiye Down Sendromu Derneği, bir down sendromlu öğrenciyi dövmekten ceza alan Mücahit Mert Hepgümüş'ün Sincan RAM Özel Eğitim Bölüm Başkanı olarak atanmasını protesto etmek için Ankara Valiliği önünde bir araya geldi. Şiddet gören down sendromlu çocuğun annesi Seray Cengiz konuya ilişkin olarak, "Böyle kritik bir görevde öğrencisine şiddet uygulayan, özellikle de özel gereksinimli bir çocuğa şiddet uygulayan bir şahsın bırakın bu görevi, öğretmenlik görevini bile yapmaması gerekir" dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki özel eğitim uygulama okulunda down sendromlu öğrencisine şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş'ün 7 Şubat günü 300 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Mahkeme süreci devam ederken Hepgümüş, Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde "Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı" olarak atandı. Türkiye Down Sendromu Derneği, ceza alan Hepgümüş'ün, Sincan RAM Özel Eğitim Bölüm Başkanı olarak atanmasını protesto etmek için Ankara Valiliği önünde bir araya geldi. Türkiye Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen, şunları kaydetti:

"Burada down sendromlu öğrencisini feci şekilde döven, bu yüzden yargılanan ve ceza alan Mücahit Mert Hepgümüş'ün Sincan RAM Özel Eğitim Bölüm Başkanı olarak görevlendirmesini protesto etmek üzere toplandık. Kalbimizdeki acıyı, öfkeyi, düş kırıklığımızın derecesini tarif etmem mümkün değil. Öğrencisini döven bir sözde öğretmenin tekrar eğitim sistemi içerisinde özel gereksinimli öğrencilerin hayatlarını etkileyecek bir göreve getirilmesi akıl alır gibi değil. Dayakçı bir öğretmenin eğitimle ilgili tüm faaliyetlerin engellenmesi, hiçbir eğitim kurumunda çalışamaması ve öğretmenlik mesleğinden men edilmesi gerekirken adeta bu şekilde ödüllendirilmesi en hafif tabiriyle utanç vericidir.

"Mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz"

Bu görevlendirmeyi bir hata olarak kabul etmiyoruz. Bu görevlendirmeyle engelli çocuk ebeveynleri sırtımızdan bıçaklandık, kalbimizden vurulduk ve değersizleştirildik. Çünkü bu görevlendirmeyi yapan kişiler ve kurumlar şu mesajı vermiştir: 'Biz çocuklarınızı değil, dayakçı öğretmenleri koruyacağız, kollayacağız. Siz ne yaparsanız yapın, kanun, adalet sizin yanınızda olsa da biz gerekirse arka kapılardan dayakçı öğretmenleri sistemde tutacağız ve ödüllendireceğiz'. Cevabımız bu mesaj kadar açık ve serttir. Biz özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynler çok sabırlı, merhametli ve mücadeleciyizdir. Bize bu mesajı verenler bilsinler ki çocuklarımızın hakkını korumayan, onları dayakçı öğretmenlerle, şiddetle baş başa bırakanlara karşı asla sabırlı, asla merhametli olmayacağız. ve onlara karşı mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz.

"Kanun maddelerini çiğneyerek nasıl ve neden böyle bir karar aldınız?"

Bizim insanlık onurunu, öğretmenlik mesleğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarının itibarını, çocuklarımızın güvenliğini ve canını hiçe sayan hiç kimseye gösterecek zerre merhametimiz yok. Bu görevlendirmeyi yapanlara soruyoruz: Anayasanın 10. 17. ve 42. maddeleri ile Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 24. maddesi ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde şiddet uygulayan kişilerin öğretmenlik ve çocuklarla ilgili görevlerde bulundurulmaması zorunlulukken bu kanun maddelerini çiğneyerek nasıl ve neden böyle bir karar aldınız?

"Öğretmenlik ve rehberlik görevlerinden derhal alınmasını talep ediyoruz"

Bu olay ilk değildir ama son olması için Mücahit Mert Hepgümüş'ün tüm öğrencilerle ilgili her türlü eğitim, öğretmenlik ve rehberlik görevlerinden derhal alınmasını, bu görevlendirmeyi gerçekleştiren ilgili kişi ve kurumlar hakkında gerekli idari ve cezai soruşturmanın başlatılmasını, görevlendirme süreci ve alınan kararlar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini ve resmi açıklama yapılmasını talep ediyoruz.

"Gerekli girişimlerin başlatılmasını bekliyoruz"

Ayrıca Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz: Okullarda şiddeti bir eğitim yöntemi olarak benimseyen, öğrencisini dövmeyi hakkı sanan, dayakçı öğretmenlerin ve maalesef onların destekçilerinin eğitim sisteminden ayıklanması için gerekli girişimlerin başlatılmasını bekliyoruz.

"Bu çocuklar sahipsiz değildir"

Dayakçı öğretmenlere karşı öğretmenlik mesleğinin itibarını korumak isteyen tüm onurlu öğretmenlerimizin, okul yöneticilerinin, kamu görevlilerinin, kamu kurumlarının, öğretmen sendikalarının ve ebeveynlerin bize destek olacaklarına inancımız tamdır. Hep birlikte sistemi dayakçı öğretmenlerden ve onların destekçilerinden temizleyeceğiz. Bu çocuklar sahipsiz değildir. 36 milyonluk dev bir ailenin parçası. Herkes bilsin ki artık 72 milyon göz onları izleyecek."

"Alınan bu karar geri çekilsin"

Şiddet gören down sendromlu çocuğun annesi Seray Cengiz ise şunları kaydetti:

"Şu anda duygularımı size buradan ifade etmem çok zor. Ben Berat'ın annesiyim. Oğlum defalarca bu öğretmen tarafından darp edildi. Olay yargı aşamasına taşındı ama maalesef para cezasıyla serbest bırakıldı. Gündemdeki olay beni gerçekten derinden yaraladı. Ben sadece Berat'ın sesini duyurmak için burada değilim. Tüm özel gereksinimli çocuklar için buradayım. Bugün bu başımıza geldi, yarın diğer çocuklarımızın başına gelmesin. Biz örgütlenmezsek sesimizi duyuramayacağız. Bu şahsın arkasındaki kim, neden ve hangi vicdanla bu kararı aldı? Şahıs Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) bölüm başkanı olarak takdir ödülü aldı. Biz devletimizden, yargıdan, bu öğretmenin cezalandırılmasını beklerken böyle bir senaryoyla karşı karşıya kaldık. Buradan sesleniyorum, lütfen kim bu kararı aldıysa alınan bu karar geri çekilsin. Böyle kritik bir görevde öğrencisine şiddet uygulayan, özellikle özel gereksinimli bir çocuğa şiddet uygulayan bir şahsın bırakın bu görevi, öğretmenlik görevini bile yapmaması gerekir."

Basın açıklamasından sonra toplanan kalabalık, Hepgümüş'ün atama kararının geri alınmasına ilişkin imza toplayarak Ankara Valiliği'ne sundu.