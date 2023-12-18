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Döviz Bürosu Çalışanının Aracı Soyuldu

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Bahçelievler'de bir döviz bürosu çalışanının aracı Basın Ekspres Yolu'nda şüpheliler tarafından soyuldu. Aracın içinde bulunan 6 milyon lira çalındı.

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, BAHÇELİEVLER'de döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler, Basın Ekspres Yolu'nda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Aracından inen bir şüpheli,  Kaya'nın içinde olduğu aracın camını silahla kırararak  içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.

Olay, Basın ekspres yolu üzerinde saat 11: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kuyumcukent'te 6 milyon değerindeki dövizi bozduran döviz bürosu çalışanı yanındaki kişi ile birlikte 34 CCU 633 plakalı araçlarına bindi.  İkili Bahçeşehir'de bulunan kendi döviz bürolarına doğru yola çıktı. O sırada kendilerini takip eden başka bir araç, Basın Ekspres yan yol üzerinde otomobillerine çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Araçtan inen 4 kişiden biri paranın bulunduğu aracın camlarını elindeki silahla vurarak kırdı ve içinde 6 milyon lira bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı.  Gasbedilen İzzet Kaya ve arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

"SEYİR HALİNDEYKEN BİZİ SIKIŞTIRDILAR"

Gasbedilen İzzet Kaya, "Yolda seyir halindeyken bizi sıkıştırdılar, ben aracı kullanıyordum. Aracı bariyerlere yapıştırdılar. Camları parçalayıp, bizden çantalarımızı alıp kaçıp gittiler" dedi.

"HAREKET EDERSENİZ SİZİ VURURUM DEMİŞLER"

Dövüz Bürosunun sahibi Metin Kodas, "Kuyumcukent'te döviz bozdurdular, alıp çıkarken silahlı 4 kişi, yolda çevirmişler. Otomobilde şoför ve koruma vardı bir şey yapamamışlar. 'Hareket ederseniz sizi vururum' demişler. Çantayı alıp kaçmışlar. Şoför, çarpmanın etkisiyle kolundan hafif yaralanmış. Çantanın içinde 6 milyon TL vardı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Basın Ekspres Yolu Kuyumcukent İzzet Kaya Haberler

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