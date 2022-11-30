Dört Tazmanya Canavarı Singapur'daki Yaban Hayatı Parkında Ziyaretçilerle Buluştu
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SİNGAPUR, 30 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın gececil yabani hayvanlar için tasarlanmış ilk hayvanat bahçesi olan Singapur'daki Gece Safarisi'nde dört Tazmanya Canavarı ziyaretçilerle buluştu.
SİNGAPUR, 30 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın gececil yabani hayvanlar için tasarlanmış ilk hayvanat bahçesi olan Singapur'daki Gece Safarisi'nde dört Tazmanya Canavarı ziyaretçilerle buluştu.
Bu küçük yaratıklar ilk olarak Avustralya'nın Tazmanya Adası'nda keşfedildi. Muhtemelen beslenirken veya birbirleriyle kavga ederken çıkardıkları benzersiz hırıltılar, çığlıklar ve feryatlar nedeniyle canavar olarak adlandırıldılar.
Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tazmanya Canavarları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alıyor.