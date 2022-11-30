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Dört Tazmanya Canavarı Singapur'daki Yaban Hayatı Parkında Ziyaretçilerle Buluştu

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Dört Tazmanya Canavarı Singapur'daki Yaban Hayatı Parkında Ziyaretçilerle Buluştu

SİNGAPUR, 30 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın gececil yabani hayvanlar için tasarlanmış ilk hayvanat bahçesi olan Singapur'daki Gece Safarisi'nde dört Tazmanya Canavarı ziyaretçilerle buluştu.

Dört Tazmanya Canavarı Singapur'daki Yaban Hayatı Parkında Ziyaretçilerle BuluştuSingapur'daki Gece Safarisi hayvanat bahçesine Avustralya'dan gelen ve ilk kez ziyaretçilerle buluşan dört Tazmanya Canavarı'ndan ikisi görülüyor, 29 Kasım 2022.(Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

SİNGAPUR, 30 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın gececil yabani hayvanlar için tasarlanmış ilk hayvanat bahçesi olan Singapur'daki Gece Safarisi'nde dört Tazmanya Canavarı ziyaretçilerle buluştu.

Bu küçük yaratıklar ilk olarak Avustralya'nın Tazmanya Adası'nda keşfedildi. Muhtemelen beslenirken veya birbirleriyle kavga ederken çıkardıkları benzersiz hırıltılar, çığlıklar ve feryatlar nedeniyle canavar olarak adlandırıldılar.

Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tazmanya Canavarları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alıyor.

Dört Tazmanya Canavarı Singapur'daki Yaban Hayatı Parkında Ziyaretçilerle BuluştuSingapur'daki Gece Safarisi hayvanat bahçesine Avustralya'dan gelen ve ilk kez ziyaretçilerle buluşan dört Tazmanya Canavarı'ndan biri ağzı açık halde görülüyor, 29 Kasım 2022.(Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Dört Tazmanya Canavarı Singapur'daki Yaban Hayatı Parkında Ziyaretçilerle BuluştuSingapur'daki Gece Safarisi hayvanat bahçesine Avustralya'dan gelen ve ilk kez ziyaretçilerle buluşan dört Tazmanya Canavarı'ndan biri, 29 Kasım 2022.(Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Dört Tazmanya Canavarı Singapur'daki Yaban Hayatı Parkında Ziyaretçilerle BuluştuSingapur'daki Gece Safarisi hayvanat bahçesine Avustralya'dan gelen ve ilk kez ziyaretçilerle buluşan dört Tazmanya Canavarı'ndan ikisi görülüyor, 29 Kasım 2022.(Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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